Αχαΐα: Εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση Απολυτήριου Τίτλου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση απολυτήριου τίτλου Δημοτικού Σχολείου, την 01-04-2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης - 16 ετών και άνω. Απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Πάτρα, Ερμού 70 (2ος όροφος, γραφείο 20).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα:

α) 8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

β) 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

γ) 3ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας

Στην ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησής τους, μπορούν να συμμετέχουν και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους (κατόπιν υπεύθυνης δηλώσεως) και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών.