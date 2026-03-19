Πάτρα: «Η Άνοιξη που φτάνει»- Εργαστήρια, συζητήσεις, δικτύωση για τη μετάβαση στην εφηβεία και το Γυμνάσιο

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του 9ου Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (39ο, 45ο και 65ο Δημοτικά Σχολεία Πατρών και Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου), το οποίο υπάγεται στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας, διοργανώνει τη δράση «Η Άνοιξη που φτάνει», με στόχο την προαγωγή της ομαλής μετάβασης των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ Δημοτικού στο Γυμνάσιο και την είσοδό τους στην εφηβεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ώρες 9:30–15:00, στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Άγγελου Σικελιανού 181, Μπεγουλάκι).

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής παρέμβασης που υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2026, στο πλαίσιο της οποίας ο κοινωνικός λειτουργός Λάμπρος Αραπάκος και η ψυχολόγος Χριστίνα Μπαρμπούτα πραγματοποιούν εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης στα τέσσερα σχολεία, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τμημάτων.

Στο 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών η συνεργασία πραγματοποιείται με τις εκπαιδευτικούς Μαρία Παυλοπούλου και Ουρανία Σφήκα, καθώς και με την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Πηνελόπη Πανίτσα. Στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με τις εκπαιδευτικούς Γεωργία Τασιοπούλου και Ασπρούλα Σωτηροπούλου και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Μελπομένη Κούκου. Στο 65ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με τον εκπαιδευτικό Θωμά Δήμο και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Ολυμπία Γκιαούρη, ενώ στο Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου με τις εκπαιδευτικούς Ελένη Παπαχριστοπούλου και Ευδοξία Μπάγια και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Κυριακή Ψυχογιού.

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις καλλιεργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής, μέσα στο οποίο δόθηκε η δυνατότητα να αναδειχθούν, με βιωματικό τρόπο, οι ανάγκες και τα όνειρα των παιδιών, καθώς και οι προβληματισμοί τους σχετικά με τη σημαντική αυτή μετάβαση και τις αλλαγές που τη συνοδεύουν. Παράλληλα, δόθηκε ουσιαστικός χώρος στα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να κατανοήσουν, να επεξεργαστούν και να μοιραστούν την εμπειρία αυτής της μετάβασης, αυτής της «Άνοιξης που φτάνει».

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης, με στόχο τη διερεύνηση των δικών τους αναγκών και ανησυχιών και την ενίσχυση της κοινής προετοιμασίας γι΄ αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής συνεργασίας δημιουργήθηκε η δράση «Η Άνοιξη που φτάνει», συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια σχολείου και οικογένειας για την υποστήριξη των παιδιών σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια σε συνεργασία με φορείς της κοινότητας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, της ψυχικής υγείας, της υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, καθώς και της τέχνης. Η συμμετοχή των φορέων αυτών αναδεικνύει τη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας, που αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Μετά την υλοποίηση της δράσης θα συνεχιστούν οι ομαδικές συναντήσεις στα τμήματα των παιδιών, ενώ θα οργανωθούν επισκέψεις στα Γυμνάσια, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν το νέο σχολικό περιβάλλον και να νιώσουν πιο έτοιμοι και έτοιμες για το επόμενο βήμα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της «Άνοιξης που φτάνει», οι μαθητές και οι μαθήτριες των τεσσάρων σχολείων συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία αφισών της δράσης. Οι αφίσες σχεδιάστηκαν με τη συμβολή των εκπαιδευτικών Ελένης Γώγου, Αναστασίας Παναγιωτάκη (39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών), Άννας Καμπουρίδου (45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών) και Μαρίας Παπατζέλου (65ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών). Ευχαριστούμε θερμά τον Πασκάλ Παπαρρηγόπουλο και τον Γιώργο Παντελάκη για την πολύτιμη συμβολή τους στην τεχνική επεξεργασία των αφισών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των 39ου, 45ου και 65ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών και του Δημοτικού Σχολείου Σαραβαλίου, οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Εριέττα Καρρά, Μαρία Κοϊμτζίδου και Ράνια Θεοδοσοπούλου, καθώς και ο φοιτητής Νίκος Παπαστερίου, συμβάλλουν ουσιαστικά στην οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης.