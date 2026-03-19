Πάτρα: «Η Άνοιξη που φτάνει»- Εργαστήρια, συζητήσεις, δικτύωση για τη μετάβαση στην εφηβεία και το Γυμνάσιο

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 09:30 – 15:00 στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του 9ου Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (39ο, 45ο και 65ο Δημοτικά Σχολεία Πατρών και Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου), το οποίο υπάγεται στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας, διοργανώνει τη δράση «Η Άνοιξη που φτάνει», με στόχο την προαγωγή της ομαλής μετάβασης των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ Δημοτικού στο Γυμνάσιο και την είσοδό τους στην εφηβεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ώρες 9:30–15:00, στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Άγγελου Σικελιανού 181, Μπεγουλάκι).
Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής παρέμβασης που υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2026, στο πλαίσιο της οποίας ο κοινωνικός λειτουργός Λάμπρος Αραπάκος και η ψυχολόγος Χριστίνα Μπαρμπούτα πραγματοποιούν εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης στα τέσσερα σχολεία, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τμημάτων.
Στο 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών η συνεργασία πραγματοποιείται με τις εκπαιδευτικούς Μαρία Παυλοπούλου και Ουρανία Σφήκα, καθώς και με την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Πηνελόπη Πανίτσα. Στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με τις εκπαιδευτικούς Γεωργία Τασιοπούλου και Ασπρούλα Σωτηροπούλου και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Μελπομένη Κούκου. Στο 65ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με τον εκπαιδευτικό Θωμά Δήμο και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Ολυμπία Γκιαούρη, ενώ στο Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου με τις εκπαιδευτικούς Ελένη Παπαχριστοπούλου και Ευδοξία Μπάγια και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Κυριακή Ψυχογιού.
Μέσα από αυτές τις συναντήσεις καλλιεργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής, μέσα στο οποίο δόθηκε η δυνατότητα να αναδειχθούν, με βιωματικό τρόπο, οι ανάγκες και τα όνειρα των παιδιών, καθώς και οι προβληματισμοί τους σχετικά με τη σημαντική αυτή μετάβαση και τις αλλαγές που τη συνοδεύουν. Παράλληλα, δόθηκε ουσιαστικός χώρος στα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να κατανοήσουν, να επεξεργαστούν και να μοιραστούν την εμπειρία αυτής της μετάβασης, αυτής της «Άνοιξης που φτάνει».
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης, με στόχο τη διερεύνηση των δικών τους αναγκών και ανησυχιών και την ενίσχυση της κοινής προετοιμασίας γι΄ αυτή τη μεταβατική περίοδο.
Ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής συνεργασίας δημιουργήθηκε η δράση «Η Άνοιξη που φτάνει», συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια σχολείου και οικογένειας για την υποστήριξη των παιδιών σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια σε συνεργασία με φορείς της κοινότητας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, της ψυχικής υγείας, της υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, καθώς και της τέχνης. Η συμμετοχή των φορέων αυτών αναδεικνύει τη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας, που αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).
Μετά την υλοποίηση της δράσης θα συνεχιστούν οι ομαδικές συναντήσεις στα τμήματα των παιδιών, ενώ θα οργανωθούν επισκέψεις στα Γυμνάσια, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν το νέο σχολικό περιβάλλον και να νιώσουν πιο έτοιμοι και έτοιμες για το επόμενο βήμα.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της «Άνοιξης που φτάνει», οι μαθητές και οι μαθήτριες των τεσσάρων σχολείων συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία αφισών της δράσης. Οι αφίσες σχεδιάστηκαν με τη συμβολή των εκπαιδευτικών Ελένης Γώγου, Αναστασίας Παναγιωτάκη (39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών), Άννας Καμπουρίδου (45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών) και Μαρίας Παπατζέλου (65ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών). Ευχαριστούμε θερμά τον Πασκάλ Παπαρρηγόπουλο και τον Γιώργο Παντελάκη για την πολύτιμη συμβολή τους στην τεχνική επεξεργασία των αφισών.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των 39ου, 45ου και 65ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών και του Δημοτικού Σχολείου Σαραβαλίου, οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Εριέττα Καρρά, Μαρία Κοϊμτζίδου και Ράνια Θεοδοσοπούλου, καθώς και ο φοιτητής Νίκος Παπαστερίου, συμβάλλουν ουσιαστικά στην οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΟΙΞΗΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ»
09:30–10:00 Προσέλευση, χαιρετισμοί
1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ KAI ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ
10:00–11:15
11:15–12:30
12:30–12:45 Διάλειμμα
12:45–14:00
Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα θα συμμετάσχει διαδοχικά και στα τρία εργαστήρια.
Περιγραφή εργαστηρίων για μαθητές και μαθήτριες ΣΤ’ τάξης
«Μ' αέρα στα πανιά μας»
Εμψυχωτής: Γιώργος Μόσχος, νομικός, εμψυχωτής, πρώην Συνήγορος του Παιδιού, ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12)
Ένα εργαστήρι ανταλλαγής και συνάντησης σκέψεων, προσδοκιών, ανησυχιών και ονείρων, λίγο πριν το πέρασμα στο Γυμνάσιο. Μαζί με τα παιδιά που θα συμμετέχουν θα ξεδιπλώσουμε ελεύθερα κάποια απ’ όσα τα συνεπαίρνουν και τα απασχολούν, λίγο πριν την είσοδο στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Θα παίξουμε, θα γράψουμε, θα ζωγραφίσουμε και θα μπούμε σε ρόλους, με χιούμορ αλλά και με εναλλακτικά σενάρια. Ελπίζουμε να καταλήξουμε έχοντας τα πανιά του νου μας λίγο πιο έτοιμα και ελπιδοφόρα για το ταξίδι της επόμενης μέρας.
«Level Up: Πάμε Γυμνάσιο! Επιλογές, παρέες και νέα ξεκινήματα», Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε
Εμψυχώτριες: Βίκυ Κυρίτση, κοινωνική λειτουργός MSc, Σπυριδούλα Μπεκίρη, κοινωνιολόγος MSc, Φωτεινή Κριλή, κοινωνική λειτουργός
Στο εργαστήριο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από βιωματικές διεργασίες να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τις αλλαγές στη ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να μπορούν να αναγνωρίσουν καταστάσεις όπου η πίεση των συνομηλίκων είναι παρούσα, να μάθουν να κάνουν επιλογές και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να υποστηρίζουν τον εαυτό τους και τις πραγματικές τους ανάγκες.
«Γέφυρες μετάβασης: Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», Γραφείο πρόληψης και ενημέρωσης Πάτρας του Ε.Ο.Π.Α.Ε.
Εμψυχώτριες: Ειρήνη Κρανιά, ψυχολόγος, Βασιλική Θεοδοσοπούλου, κοινωνική λειτουργός
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών στη διαδικασία της μετάβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων και προβληματισμών σχετικά με τη νέα σχολική βαθμίδα. Παράλληλα, επιδιώκεται η αναγνώριση πιθανών φόβων και προσδοκιών, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην ομαλή προσαρμογή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον.
14.10–15.00 «Παράσταση τσίρκο για τους μαθητές και τις μαθήτριες», X-Saltibagos
Ένας θεατρικός κλόουν σε μια παράσταση με ακροβατικά, ζογκλερικά, ταχυδακτυλουργικά, διάδραση και άφθονο γέλιο. Μπάλες και κορίνες στον αέρα. Τρελές ισορροπίες με ξυλοπόδαρα, κυλίνδρους, καρέκλες. Ταχυδακτυλουργικά κόλπα και φυσικά συμμετοχή των μικρών θεατών στην παράσταση.
2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
10.00–11.30 «Ενδυναμώνοντας τους/τις εκπαιδευτικούς»
Εμψυχώτρια: Ευθυμία Σεραφείμ, φιλόλογος, αναπληρώτρια προϊσταμένη 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών της ΣΤ΄ Δημοτικού κατά τη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο, με άξονα τη συμπερίληψη και την κατανόηση της νευροδιαφορετικότητας. Παράλληλα, επιδιώκεται η γνωστική ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ Δημοτικού, μέσα από την ανάπτυξη πρακτικών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων αξιολόγησης και σωστής διαχείρισης του χρόνου.
3) ΟΜΙΛΙΕΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
10:00–11:30
«Όταν το παιδί μεγαλώνει: τρόποι επικοινωνίας στην εφηβεία», Χριστίνα Μπαρμπούτα, ψυχολόγος, μέλος της Ε.Δ.Υ. του 9ου Σ.Δ.Ε.Υ. -2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας
«Η σεξουαλική εκπαίδευση – ο ρόλος των γονέων», Λάμπρος Αραπάκος, κοινωνικός λειτουργός, μέλος της Ε.Δ.Υ. του 9ου Σ.Δ.Ε.Υ. -2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας
4) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα από τα δύο εργαστήρια: «Η μεταμορφωτική δύναμη της εφηβείας» ή «Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών». Στη συνέχεια, όλοι/ες θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ανοιχτή συζήτηση «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα;» (14:00–15:00), με τον Γιώργο Μόσχο.
11:45–14.00 «Η μεταμορφωτική δύναμη της εφηβείας!», Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε
Εμψυχώτρια: Θωμαΐς Σταύρου, κοινωνική λειτουργός MSc
Στο πλαίσιο του βιωματικού αυτού εργαστηρίου παρουσιάζονται και συζητούνται ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση των παιδιών στην εφηβεία και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως: Ποιες αλλαγές επιφέρει η εφηβεία και τι χρειάζονται τα παιδιά από τους σημαντικούς ενήλικες στη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο; Γιατί οι έφηβοι/ες είναι πιο ευάλωτοι στις εξαρτήσεις και τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ως γονείς; Ποια στάση να κρατήσουμε σχετικά με τις οθόνες και το διαδίκτυο;
11:45-14.00 «Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών», Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS
Εμψυχώτριες: Ελευθερία-Κλαίρη Κλήμη, κοινωνική λειτουργός, Κάτια Καίσαρη, ψυχολόγος. Υποστηρικτική παρουσία στο πλαίσιο της ομάδας: Κατερίνα Παπαθεοφίλου, υπεύθυνη προγραμμάτων Παιδικών Χωριών SOS Πελοποννήσου
Το εργαστήριο θα εστιάσει στη μετάβαση των παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στις αλλαγές που συνδέονται με την είσοδο στην εφηβεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών, καθώς και στον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων κατά τη συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο. Το εργαστήριο θα έχει βιωματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, με δραστηριότητες σε κύκλο, σύντομες βιωματικές ασκήσεις και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στόχος είναι να δοθεί χώρος στους γονείς να μοιραστούν σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με τη μετάβαση στο Γυμνάσιο, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν πρακτικές ιδέες και κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να ενισχύσουν τα παιδιά τους σε αυτή τη νέα φάση.
14.00-15.00 «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα;»
Εμψυχωτής: Γιώργος Μόσχος, νομικός, εμψυχωτής, πρώην Συνήγορος του Παιδιού, ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12)
Συζήτηση με γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τις αλλαγές που μπορούν να περιμένουν να συμβούν στα παιδιά τους μετά την είσοδο τους στο Γυμνάσιο. Πώς συνδέεται η άσκηση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών με τα όρια και την υποστήριξη που χρειάζονται στη ζωή τους μέχρι την ενηλικίωση;
Γιατί κάθε μετάβαση μπορεί να είναι μια άνοιξη που φτάνει…
