Ηράκλειο: Έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους με AI και τις μοίραζαν στο σχολείο

Μάστιγα στα σχολεία έχει γίνει η διακίνηση γυμνών φωτογραφιών ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες «κατασκευάζονται» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, δύο ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου στο Ηράκλειο, προχώρησαν στη δημιουργία των φωτογραφιών συμμαθητριών τους και τις διακίνησαν μέσω κινητών τηλεφώνων σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Δικογραφία για τους ανήλικους και τους γονείς τους

Τα κορίτσια υπέστησαν σοκ όταν ενημερώθηκαν για τις φωτογραφίες αυτές και συνοδεία των γονέων τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος και κατήγγειλαν το γεγονός.

Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για κορίτσια ηλικίας 16, 14 και 13 ετών.

Από την έρευνα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύφθηκαν οι δράστες, δύο αγόρια 14 ετών για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Μινώα Πεδιάδος.