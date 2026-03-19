Πάτρα: Συνελήφθη 57χρονος με αρχαία νομίσματα πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό

Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα, λίγο πριν την αναχώρηση πλοίου με προορισμό το εξωτερικό.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν συνολικά 13 νομίσματα, εκ των οποίων 9 αργυρά και 4 χάλκινα, τα οποία είχε τοποθετήσει σε ταξιδιωτική αποσκευή. Σύμφωνα με την εκτίμηση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα τέσσερα χάλκινα νομίσματα χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ. και εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ τα αργυρά χαρακτηρίστηκαν ως απομιμήσεις.

Ο 57χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατοχή και μεταφορά των αρχαίων αντικειμένων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Τα νομίσματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.