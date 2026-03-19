Καιρός- Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες, κρύο και αφρικανική σκόνη - Τι λέει για τη Δυτική Ελλάδα

Τρία μετεωρολογικά φαινόμενα «χτυπούν» την χώρα μας σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα το μεσημέρι (19.03.2026), προειδοποιεί πως ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός, μέχρι τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως 4 περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» των καταιγίδων: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχθούν την μεγαλύτερη ποσότητα νερού μέχρι και την Παρασκευή. Από εκείνη την ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.