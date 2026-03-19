Καιρός- Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες, κρύο και αφρικανική σκόνη - Τι λέει για τη Δυτική Ελλάδα

"Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα η χώρα μας" λέει ο μτεωρολόγος
Τρία μετεωρολογικά φαινόμενα «χτυπούν» την χώρα μας σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.
Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα το μεσημέρι (19.03.2026), προειδοποιεί πως ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός, μέχρι τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο.
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως 4 περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» των καταιγίδων: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχθούν την μεγαλύτερη ποσότητα νερού μέχρι και την Παρασκευή. Από εκείνη την ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.
Το έγγραφο που «ξέχασε» να παρουσιάσει ο Δήμος Πατρέων για το παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα- Τι διαπίστωσε η Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών
«Έρημη πόλη» τα Καλάβρυτα χωρίς τον Οδοντωτό- Πάνω από 2.000 οι επισκέπτες που δεν έφτασαν στην περιοχή σε διάστημα μιας βδομάδας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr