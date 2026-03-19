«Το Μεσολόγγι επιστρέφει εκεί που πάντα ανήκε»- Ο Δήμαρχος της πόλης στο thebest για την Έξοδο που φέρνει επισκέπτες και φορείς από όλο τον κόσμο

Διακόσια χρόνια μετά την ηρωική Έξοδο, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αναδεικνύεται σε ζωντανό σύμβολο ελευθερίας, πολιτισμού και ιστορικής συνέχειας. Η επέτειος αυτή, πέρα από την ιστορική της σημασία, φέρνει το Μεσολόγγι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος μιλά στο thebest.gr για τον τρόπο με τον οποίο η πόλη αξιοποιεί την ιστορική κληρονομιά της, μετατρέποντάς την σε εργαλείο γνώσης, έμπνευσης και τουριστικής προσέλκυσης.

Από την επιστροφή του ιστορικού πίνακα του Ντελακρουά και των έργων εμπνευσμένων από την Έξοδο, μέχρι την παρουσίαση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί, οι φετινές εκδηλώσεις αναμένεται να προσελκύσουν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συνέντευξη αναδεικνύει επίσης τη στρατηγική της πόλης για μόνιμες υποδομές και πολιτιστικά δίκτυα, που στόχο έχουν να καθιερώσουν το Μεσολόγγι ως διεθνή προορισμό ιστορίας και πολιτισμού. Τα μουσεία, οι αναπλάσεις, η μαρίνα και τα νέα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα συνθέτουν ένα ισχυρό αφήγημα, όπου η ιστορία συναντά την οικονομική ανάπτυξη και την τουριστική εξωστρέφεια, μετατρέποντας την μνήμη σε εμπειρία, πολιτιστική προστιθέμενη αξία και οικονομική δυναμική, καθιστώντας το Μεσολόγγι πόλο έλξης για επισκέπτες και φορείς από όλο τον κόσμο.

Τι σημαίνει για το Μεσολόγγι το γεγονός ότι, 200 χρόνια μετά την Έξοδο, η πόλη ξαναμπαίνει στο επίκεντρο της ιστορικής μνήμης της Ελλάδας και της Ευρώπης;

Για το Μεσολόγγι τα 200 χρόνια δεν είναι μια απλή επέτειος. Είναι μια στιγμή ιστορικής δικαίωσης και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη, η πόλη επιστρέφει εκεί που πάντα ανήκε, στο επίκεντρο της ιστορικής μνήμης της Ελλάδας και της Ευρώπης, όχι ως ανάμνηση αλλά ως ζωντανό σύμβολο ελευθερίας. Αυτό για εμάς σημαίνει επανεκκίνηση, σημαίνει ότι το Μεσολόγγι σηκώνει ξανά το βάρος της ιστορίας του και το μετατρέπει σε σύγχρονο λόγο και προοπτική.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλει το Μεσολόγγι μέσα από τις φετινές επετειακές εκδηλώσεις;

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, κατακτάται και υπερασπίζεται καθημερινά. Το Μεσολόγγι δεν μιλά μόνο για το παρελθόν, μιλά για το σήμερα και το αύριο, μιλά για αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η συλλογικότητα και η ευθύνη. Μέσα από τις εκδηλώσεις θέλουμε να ενώσουμε ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς γύρω από αυτές τις αξίες.

Πόσο σημαντική είναι για την πόλη η επιστροφή του πίνακα “Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου” του Delacroix στον τόπο που τον ενέπνευσε;

Η επιστροφή αυτού του εμβληματικού έργου αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι, είναι μια πράξη βαθιάς συμβολικής και πολιτιστικής σημασίας. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία μεθοδικά σχεδίασε και ολοκλήρωσε την παρουσία του έργου στην πόλη μας. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους, ώστε ο πίνακας να αποκτήσει ζωντανή διάσταση και να αποτελέσει εργαλείο γνώσης και έμπνευσης. Για εμάς δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, είναι μια γέφυρα που συνδέει το Μεσολόγγι με την Ευρώπη και τον κόσμο.