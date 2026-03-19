«Το Μεσολόγγι επιστρέφει εκεί που πάντα ανήκε»- Ο Δήμαρχος της πόλης στο thebest για την Έξοδο που φέρνει επισκέπτες και φορείς από όλο τον κόσμο

Διακόσια χρόνια μετά την ηρωική Έξοδο, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αναδεικνύεται σε ζωντανό σύμβολο ελευθερίας, πολιτισμού και ιστορικής συνέχειας.
Διακόσια χρόνια μετά την ηρωική Έξοδο, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αναδεικνύεται σε ζωντανό σύμβολο ελευθερίας, πολιτισμού και ιστορικής συνέχειας. Η επέτειος αυτή, πέρα από την ιστορική της σημασία, φέρνει το Μεσολόγγι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη και εξωστρέφεια.
Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος μιλά στο thebest.gr για τον τρόπο με τον οποίο η πόλη αξιοποιεί την ιστορική κληρονομιά της, μετατρέποντάς την σε εργαλείο γνώσης, έμπνευσης και τουριστικής προσέλκυσης.
Από την επιστροφή του ιστορικού πίνακα του Ντελακρουά και των έργων εμπνευσμένων από την Έξοδο, μέχρι την παρουσίαση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί, οι φετινές εκδηλώσεις αναμένεται να προσελκύσουν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η συνέντευξη αναδεικνύει επίσης τη στρατηγική της πόλης για μόνιμες υποδομές και πολιτιστικά δίκτυα, που στόχο έχουν να καθιερώσουν το Μεσολόγγι ως διεθνή προορισμό ιστορίας και πολιτισμού. Τα μουσεία, οι αναπλάσεις, η μαρίνα και τα νέα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα συνθέτουν ένα ισχυρό αφήγημα, όπου η ιστορία συναντά την οικονομική ανάπτυξη και την τουριστική εξωστρέφεια, μετατρέποντας την μνήμη σε εμπειρία, πολιτιστική προστιθέμενη αξία και οικονομική δυναμική, καθιστώντας το Μεσολόγγι πόλο έλξης για επισκέπτες και φορείς από όλο τον κόσμο.
Τι σημαίνει για το Μεσολόγγι το γεγονός ότι, 200 χρόνια μετά την Έξοδο, η πόλη ξαναμπαίνει στο επίκεντρο της ιστορικής μνήμης της Ελλάδας και της Ευρώπης;
Για το Μεσολόγγι τα 200 χρόνια δεν είναι μια απλή επέτειος. Είναι μια στιγμή ιστορικής δικαίωσης και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη, η πόλη επιστρέφει εκεί που πάντα ανήκε, στο επίκεντρο της ιστορικής μνήμης της Ελλάδας και της Ευρώπης, όχι ως ανάμνηση αλλά ως ζωντανό σύμβολο ελευθερίας. Αυτό για εμάς σημαίνει επανεκκίνηση, σημαίνει ότι το Μεσολόγγι σηκώνει ξανά το βάρος της ιστορίας του και το μετατρέπει σε σύγχρονο λόγο και προοπτική.
Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλει το Μεσολόγγι μέσα από τις φετινές επετειακές εκδηλώσεις;
Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, κατακτάται και υπερασπίζεται καθημερινά. Το Μεσολόγγι δεν μιλά μόνο για το παρελθόν, μιλά για το σήμερα και το αύριο, μιλά για αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η συλλογικότητα και η ευθύνη. Μέσα από τις εκδηλώσεις θέλουμε να ενώσουμε ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς γύρω από αυτές τις αξίες.
Πόσο σημαντική είναι για την πόλη η επιστροφή του πίνακα “Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου” του Delacroix στον τόπο που τον ενέπνευσε;
Η επιστροφή αυτού του εμβληματικού έργου αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Μεσολόγγι, είναι μια πράξη βαθιάς συμβολικής και πολιτιστικής σημασίας. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία μεθοδικά σχεδίασε και ολοκλήρωσε την παρουσία του έργου στην πόλη μας. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους, ώστε ο πίνακας να αποκτήσει ζωντανή διάσταση και να αποτελέσει εργαλείο γνώσης και έμπνευσης. Για εμάς δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, είναι μια γέφυρα που συνδέει το Μεσολόγγι με την Ευρώπη και τον κόσμο.
Μπορεί η επέτειος των 200 χρόνων να συμβάλλει στο να καθιερωθεί το Μεσολόγγι ως διεθνής ιστορικός και πολιτιστικός προορισμός, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το Μεσολόγγι στο να αξιοποιήσει τη επέτειο ως ευκαιρία ανάπτυξης και εξωστρέφειας;
Η επέτειος είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να καθιερωθούμε ως διεθνής προορισμός ιστορίας και πολιτισμού, αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μην μείνουμε μόνο σε αυτό το έτος, να δημιουργήσουμε μόνιμες δομές και θεσμούς. Ήδη ο Κήπος των Ηρώων έχει ενταχθεί σε δίκτυο ιστορικών κήπων της Ευρώπης, κάτι που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και διεθνή αναγνώριση για την πόλη μας. Παράλληλα το Μεσολόγγι διαθέτει ένα μοναδικό πολιτισμικό απόθεμα, με σημαντικά μουσεία αλλά και τρία αρχαία θέατρα, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από συνεργασίες όπως αυτή με το Διάζωμα και τον κύριο Σταύρο Μπένο, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ισχυρό πολιτιστικό αφήγημα.
Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε και στη δημιουργία του Forum Οικουμενικότητας και του Διεθνούς Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού, ένα δίκτυο που συνδέει το Μεσολόγγι με τον κόσμο και μεταφέρει το μήνυμα της Εξόδου κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα, δημιουργώντας έναν σταθερό μηχανισμό εξωστρέφειας και διεθνούς διαλόγου. Άρα μιλάμε για έναν τόπο που δεν διεκδικεί απλώς έναν ρόλο, αλλά βρίσκεται ήδη στη μήτρα της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Και ναι, το Μεσολόγγι μπορεί να καθιερωθεί ως διεθνής έδρα αυτών των αξιών και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον πολιτισμό και την ελευθερία.
Υπάρχει εκτίμηση για το πόσους επισκέπτες αναμένεται να προσελκύσουν οι φετινές επετειακές εκδηλώσεις και πόσο σημαντικό είναι αυτό για την τοπική οικονομία;
Αναμένεται ένα πολύ μεγάλο κύμα επισκεπτών, καθώς το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά αυξημένο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν είναι μόνο η παρουσία του πίνακα του Ντελακρουά, αλλά και η έκθεση έργων εμπνευσμένων από την Έξοδο, όπως το έργο του Βρυζάκη που θα παρουσιαστεί από την Εθνική Πινακοθήκη. Ωστόσο, πραγματοποιείται πλήθος καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η έλευση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες πιστών. Συνολικά μιλάμε για μια πρωτοφανή κινητικότητα που θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία και θα αναδείξει το Μεσολόγγι ως κεντρικό προορισμό.
Ποιες μόνιμες παρεμβάσεις ή έργα θα μείνουν στην πόλη μετά το τέλος των εκδηλώσεων, ώστε η επέτειος να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα;
Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη, τα 200 χρόνια να αφήσουν ένα ισχυρό και μόνιμο αποτύπωμα. Προχωράμε σε αναβάθμιση των μουσείων μας, όπως το Μουσείο Κωστή Παλαμά, το Μουσείο Χαρακτικής Βάσως Κατράκη και τη Δημοτική Πινακοθήκη. Υλοποιούμε αστικές αναπλάσεις και ενισχύουμε τις υποδομές της πόλης, επενδύουμε στον αθλητισμό με νέα γήπεδα και σύγχρονους χώρους άθλησης, με στόχο να δημιουργήσουμε συνθήκες για τα παιδιά και τη νεολαία. Παράλληλα ολοκληρώνεται η μαρίνα του Μεσολογγίου και προχωρά ένα συνολικό σχέδιο επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας με έμφαση στον τουρισμό και σε σύνδεση με το πολιτισμικό μας απόθεμα.
Ποια είναι η στιγμή των φετινών εκδηλώσεων που πιστεύετε ότι θα συγκινήσει περισσότερο τους επισκέπτες;
Η κορύφωση των εκδηλώσεων πραγματοποιείται στις 4 και 5 Απριλίου, όπως κάθε χρόνο το Σάββατο του Λαζάρου και ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. Εκείνες τις ημέρες το Μεσολόγγι βιώνει τη μνήμη με τον πιο αυθεντικό και συγκλονιστικό τρόπο. Έχει προηγηθεί η μεγάλη πομπή με τη συμμετοχή άνω των 10.000 ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, ενώ στον Κήπο των Ηρώων, όπου βρίσκονται θαμμένοι Έλληνες και φιλέλληνες που αγωνίστηκαν, συντελείται ένα από τα σημαντικότερα δρώμενα βιωματικής μνήμης και ιστορίας. Είναι η στιγμή που το παρελθόν γίνεται παρόν και η ιστορία γίνεται βίωμα. Εκεί ο επισκέπτης δεν βλέπει απλώς μια αναπαράσταση, αισθάνεται το Μεσολόγγι και καταλαβαίνει τι σημαίνει θυσία και ελευθερία
