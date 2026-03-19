Πόσες κατολισθήσεις έχουν γίνει τελευταία στην Πάτρα- Η Αρόη στο επίκεντρο της ανησυχίας

Η αυξημένη επικινδυνότητα στην περιοχή της Αρόης, στην Πάτρα, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεσες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, καθώς η περιοχή συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες ζώνες για κατολισθητικά φαινόμενα.

«Η μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες καλοκαιρινές πυρκαγιές και τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον» επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Αναστάσιος Τσάκωνας. Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει στην εκδήλωση περισσότερων από 112 κατολισθήσεων, οι οποίες απειλούν τόσο το οδικό δίκτυο όσο και κατοικίες.

«Η Αρόη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς πρόκειται για περιοχή με διαχρονικά προβλήματα ευστάθειας του εδάφους και απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και στοχευμένες γεωλογικές μελέτες, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα της κατάστασης» αναφέρει ο κ. Τσάκωνας. «Η εικόνα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και δεν επιτρέπει γενικευμένες εκτιμήσεις. Αντίθετα, κάθε σημείο πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, μέσω επιτόπιας γεωλογικής έρευνας, ώστε να αξιολογηθεί με ακρίβεια η σταθερότητα του εδάφους και να προσδιοριστούν οι κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις».

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη συνεργασία με το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία θεωρεί απαραίτητη για την επιστημονική τεκμηρίωση των δεδομένων και την αποφυγή πρόχειρων ή ελλιπών συμπερασμάτων.

Το φαινόμενο των κατολισθήσεων, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην Αρόη, αλλά εμφανίζεται και σε άλλες περιοχές του Δήμου Πατρέων. Η διασπορά των περιστατικών σε διαφορετικά σημεία καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για αποσπασματικά φαινόμενα, αλλά για ένα εκτεταμένο γεωλογικό ζήτημα που απαιτεί συνολική αντιμετώπιση.

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο σχολείο της Βούντενης, όπου η κατάσταση αξιολογείται ως κρίσιμη, ενώ στο Βελβίτσι το φαινόμενο παρουσιάζει επιδείνωση, με το μέτωπο της κατολίσθησης να έχει επεκταθεί το τελευταίο διάστημα σε μήκος που αγγίζει τα 400 μέτρα. Αντίστοιχα φαινόμενα αστάθειας εντοπίζονται στην Άνω Καλλιθέα και στο Λυκοχωρό.