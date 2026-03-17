Κρέατα: Τι ισχύει για τις τιμές και τι αναμένεται για το Πάσχα

Στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά αναμένεται να κινηθούν έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας οι τιμές των κρεάτων στα κρεοπωλεία, ανεξαρτήτως του πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του διεθνούς αργού πετρελαίου (brent).

Υπενθυμίζεται πως η τιμή του brent έκλεισε χθες στα 100,84 δολάρια το βαρέλι και μάλιστα σήμερα στο άνοιγμα ήταν στα 100,85 δολάρια το βαρέλι, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου.

Σήμερα προβλέπεται το εύρος της τιμής του αργού να είναι από 100,75 δολάρια το βαρέλι έως και 103,12 δολάρια το βαρέλι. Μένει να φανεί όμως εάν το brent θα κινηθεί και τις επόμενες ημέρες πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στα κρέατα

Για το θέμα των τιμών στα κρέατα μιλά εκτενώς στο enikonomia.gr ο Α’ αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Στέφανος Τικέλλης.

Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στις τιμές των κρεάτων έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ακόμη και εάν η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) κινηθεί στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι με 120 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή όσο και να ανέβει, ξεκαθαρίζει ο κ. Τικέλλης και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

«Τα κρέατα που έχουν έρθει στη χώρα μας είναι εισαγμένα και οι τιμές είναι κλειδωμένες από τους παραγωγούς» σημειώνει, ωστόσο τονίζει πως μπορεί αυτό να ανατραπεί εάν υπάρξει ένα lockdown σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εν συνεχεία αναφέρει το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές σε ορισμένα κρέατα στα κρεοπωλεία. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ.Τικέλλη:

Αρνί και κατσίκι: Οι μέσες πανελλαδικές τιμές παραμένουν σήμερα στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, δηλαδή κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ το κιλό.

Κοτόπουλο: Σήμερα η πανελλαδική τιμή του ανέρχεται στα 4 ευρώ και άνω και διαμορφώνεται ανάλογα με την ποιότητά του. Το ίδιο κόστιζε και πέρυσι.

Μπριζόλα χοιρινή: Σήμερα κοστίζει στον καταναλωτή 7 με 8 ευρώ, όσο δηλαδή και πέρυσι.

Μπριζόλα μοσχαρίσια: Η μέση πανελλαδική τιμή είναι σήμερα αυξημένη κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς κοστίζει από 17 έως και 18 ευρώ από περίπου 15 ευρώ που ήταν.

Η αύξηση αυτή έχει γίνει στην τιμή ολόκληρου του μοσχαρίσιου κρέατος και όχι μόνο στην μπριζόλα και αυτό οφείλεται στο ότι μειώθηκε η παραγωγή των βοοειδών εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Α’ αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών στο enikonomia.gr



Αλλά και οι τιμές των κρεάτων σε αλυσίδες των σούπερ μάρκετ κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές των κρεοπωλείων, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Τι θα ισχύσει από τις 23 Μαρτίου 2026 και τι το Πάσχα

Όσον αφορά στο πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα κρέατα από Δευτέρα, ξεκαθαρίζει πως αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει καθώς η κατάσταση είναι μετέωρη και αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς, αφορούν στην παραγωγή των κρεάτων- δηλαδή εάν θα είναι μικρή ή μεγάλη, την προσφορά και τη ζήτηση, τη μεταφορά του κόστους, τα διόδια – για το εάν θα αυξηθούν οι τιμές κλπ.

Ωστόσο εκτιμά πως μέχρι το Πάσχα, οι τιμές τόσο στα αμνοερίφια όσο και στα κρέατα γενικότερα θα παραμείνουν όπως έχουν, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα.

Καμπανάκι για την επάρκεια

Την ίδια στιγμή τονίζει πως, είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν τουλάχιστον 4 επιπλέον κέντρα δειγματοληπτικών ελέγχων εν μέσω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων για τα σφαγεία κρεάτων σε διάφορους νομούς της χώρας, όπως στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Πελοπόννησο κλπ προκειμένου να ασφαλίζεται πιο άμεσα το προϊόν αλλά και για να υπάρξει επάρκεια το Πάσχα.

Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει πρόβλημα με την επάρκεια -καθώς έχουμε τις εξαγωγές κρεάτων- και θα μείνουν άσφαχτα ζώα… θα πηγαίνουν αδιάβλητα ζωντανά και είναι θέμα για τον κτηνοτρόφο ο οποίος περιμένει το Πάσχα να πουλήσει αλλά και για εμάς το να μην έχουμε κρέας, προειδοποιεί.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε μόνο ένα τέτοιο κέντρο στην Ελλάδα. Και επειδή η ζήτηση για τα κρέατα θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη το Πάσχα στη χώρα μας -συν την εξαγωγή που θα κάνει η Ελλάδα σε χώρες, όπως στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία-το Κέντρο δεν θα προλαβαίνει να κάνει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και να βγάζει τι είναι κατάλληλο για κατανάλωση και για ποιο προϊόν» σημειώνει.