Έχουν παρενέργειες τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος;

Τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα, όμως τι πραγματικά γνωρίζουμε για τις παρενέργειες; Πόσο συχνές είναι, γιατί εμφανίζονται και –κυρίως– πώς μπορούμε να τις προλάβουμε;

Ο γιατρός μεταβολικής ιατρικής Στέλιος Πανταζής εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζει όποιος σκέφτεται να ξεκινήσει θεραπεία.

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος, γνωστά επιστημονικά ως αγωνιστές υποδοχέων GLP-1, μιμούνται τη φυσική ορμόνη που εκκρίνεται μετά το φαγητό και σηματοδοτεί στον εγκέφαλο ότι έχουμε χορτάσει. Δρουν πολυεπίπεδα: μειώνουν την όρεξη και το λεγόμενο «food noise», επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση ώστε να παρατείνεται το αίσθημα κορεσμού και ρυθμίζουν την έκκριση ινσουλίνης, γι’ αυτό και αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στον διαβήτη τύπου 2

Η ισχυρή αυτή παρέμβαση στο μεταβολικό σύστημα συνοδεύεται από παρενέργειες, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες και διαχειρίσιμες. Οι συχνότερες αφορούν το γαστρεντερικό: ναυτία, έμετος, διάρροια, φούσκωμα, κοιλιακό άλγος και, αργότερα, δυσκοιλιότητα. Οι περισσότερες είναι δοσοεξαρτώμενες και εμφανίζονται κυρίως στην αρχή της θεραπείας. Η εξατομίκευση της δοσολογίας και η πολύ αργή αύξηση της δόσης μειώνουν δραματικά την πιθανότητα εμφάνισής τους. Η δυσκοιλιότητα, από την άλλη, σχετίζεται περισσότερο με τη μειωμένη πρόσληψη τροφής και φυτικών ινών και βελτιώνεται με σωστή διατροφική καθοδήγηση.

Γενικές παρενέργειες όπως κόπωση, ζάλη και πονοκέφαλος οφείλονται συνήθως στη μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη και αντιμετωπίζονται με κατάλληλη προσαρμογή της διατροφής. Οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης –κοκκινίλα, φαγούρα ή ήπιος πόνος– είναι συχνές αλλά σπάνια ανησυχητικές.

Σπανιότερα μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες επιπλοκές, όπως παγκρεατίτιδα, προβλήματα στη χοληδόχο κύστη, νεφρική δυσλειτουργία ή υπογλυκαιμία. Ο κίνδυνος για πέτρες στη χολή αυξάνεται κυρίως όταν η απώλεια βάρους είναι ταχεία και όταν χρησιμοποιούνται υψηλότερες δόσεις. Το λεγόμενο «ozempic face», δηλαδή η αλλαγή στην όψη του προσώπου λόγω γρήγορης απώλειας λίπους και μυϊκής μάζας, συνδέεται περισσότερο με την ταχύτητα απώλειας βάρους παρά με το ίδιο το φάρμακο.



Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα ενέσιμα αδυνατίσματος δεν αποτελούν μαγική λύση, αλλά ισχυρά ιατρικά εργαλεία που απαιτούν σωστή καθοδήγηση. Με χαμηλή δόση έναρξης, αργή τιτλοποίηση, ισορροπημένη διατροφή και στενή ιατρική παρακολούθηση, η απώλεια βάρους μπορεί να επιτευχθεί με ασφάλεια, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ζωής και η υγεία.

πηγή lifo.gr