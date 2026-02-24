Παίρνει ξανά ζωή από σήμερα το ΚΕΤχ με 350 νεοσύλλεκτους - «Ζωντανεύει η γειτονιά»

Μετά από 15 χρόνια αδράνειας, το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης», γνωστό σε όλους ως ΚΕΤχ, επαναλειτουργεί και υποδέχεται ξανά νεοσύλλεκτους, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα καταταγούν συνολικά 350 νεοσύλλεκτοι για τον Στρατό Ξηράς, δίνοντας εκ νέου ζωή στο στρατόπεδο που για χρόνια παρέμενε ανενεργό. Το ΚΕΤχ μετατρέπεται και πάλι σε πολυδύναμο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στην αρχική εκπαίδευση των στρατευμένων.

Η διαδικασία της κατάταξης θα πραγματοποιηθεί αρχικά στο Μεσολόγγι, όπου οι νεοσύλλεκτοι θα παραλάβουν τον ρουχισμό και τον ατομικό εξοπλισμό τους. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Πάτρας, προκειμένου να ξεκινήσουν τον κύκλο της βασικής εκπαίδευσης, διάρκειας 10 εβδομάδων, μέχρι την ορκωμοσία τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Κέντρο Εκπαίδευσης θα υποδέχεται τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε χρόνο, τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην περιοχή θα κινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περίπου 2.000 νεοσύλλεκτοι, καθώς και μόνιμα στελέχη του στρατού, πολιτικό προσωπικό, αλλά και πολίτες- συγγενείς και φίλοι των στρατευμένων.

Η επαναλειτουργία του στρατοπέδου αναμένεται να έχει σημαντικό αποτύπωμα και στην οικονομία, της περιοχής των Συνόρων αλλά και στις συνοικίες γύρω από αυτή. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην εστίαση, καθώς νέες επιχειρήσεις ανοίγουν και παλαιότερες επαναδραστηριοποιούνται, προσαρμόζοντας το ωράριό τους, στη συνεχή παρουσία στρατευμένων και επισκεπτών. Καταστήματα γρήγορης εστίασης και καφέ λειτουργούν πλέον σε καθημερινή βάση, προσβλέποντας στη μόνιμη πλέον αυξημένη κίνηση που δημιουργεί η επαναλειτουργία του στρατοπέδου.

«Μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα είναι η σημερινή για την πόλη της Πάτρας. Το στρατόπεδο γεμίζει και πάλι με κόσμο. Πέρα από το ότι ζωντανεύει ξανά το ΚΕΤΧ, ζωντανεύει και η γειτονιά, όπου ήδη έχουν ανοίξει νέα καταστήματα, τα οποία μάλιστα είναι γεμάτα με κόσμο. Η προσπάθεια και η δική μας ως Σύλλογος έπιασε τόπο, αλλά και των κατοίκων που βλέπουν την περιοχή τους να αναβαθμίζεται», αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΣ/ΓΕΕΘΑ, Απόστολος Κόγκας.