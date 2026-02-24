Η Χριστίνα Αλεξοπούλου για την επίθεση στο πολιτικό της γραφείο: «Βγάλτε τις κουκούλες κι ελάτε να μιλήσουμε»

Δήλωση της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτού ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, μετά την επίθεση στο πολιτικό της γραφείο, στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η πολλοστή φορά που πολιτικά γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνονται στόχος επιθέσεων. Σε αυτή τη μειοψηφία, της κουκούλας και της τυφλής βίας, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Δεν εκφοβιζόμαστε. Βγάλτε τις κουκούλες και ελάτε να μιλήσουμε.

Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν γεννιούνται από μόνα τους.

Καλλιεργούνται μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε έναν πολιτικό λόγο που δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα, που αναπαράγει χαρακτηρισμούς και παρουσιάζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό. Όταν κόμματα και δημόσια πρόσωπα υιοθετούν συμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, στην ουσία, νομιμοποιούν στη συνείδηση ορισμένων τις ακραίες πρακτικές.

Η δημοκρατική διαφωνία είναι θεμιτή και ίσως πολλές φορές εποικοδομητική. Η στοχοποίηση, η τοξικότητα και η βία, όμως, δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν όλοι - ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης- να υψώσουν τείχος απέναντι σε τέτοιες λογικές.