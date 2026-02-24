Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σχόλιο της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο χορό του Δημάρχου

"Ο Αποκριάτικος Χορός του Δημάρχου Πατρέων, ήταν και θα συνεχίσει να είναι αφιερωμένος στα άτομα με αναπηρία της πόλης μας και στις οικογένειές τους", τονίζει

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή της Πάτρας αναφέρει:

"Σήμερα δύο μέρες μετά τη λήξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε να δώσει οδηγίες μεταξύ άλλων και για τον καθιερωμένο Αποκριάτικο Χορό του Δημάρχου, που πρέπει να ξαναγίνει -όπως λέει- κοσμικός με επίσημους καλεσμένους.

Τον πληροφορούμε τα εξής:

Ο χορός του Δημάρχου, από το 2015, γίνεται με την επισημότητα που του αρμόζει και με πρωταγωνιστές αυτούς που χαίρονται τη ζωή.

Χαιρόμαστε που ειδικά φέτος αγκάλιασε ακόμα περισσότερους φορείς και που τα παιδιά μας το διασκέδασαν  με την ψυχή τους σε έναν χορό που τους ανήκει. 

Ο Αποκριάτικος Χορός του Δημάρχου Πατρέων, ήταν και θα συνεχίσει να είναι αφιερωμένος στα άτομα με αναπηρία της πόλης μας και στις οικογένειές τους.

Και στο φετινό χορό επίσημοι καλεσμένοι ήταν  τα παιδιά των ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου (ΚΟΔΗΠ), τα παιδιά και οι νέοι από την «Κιβωτό της Αγάπης», την «ΜΕΡΙΜΝΑ» και τους «Μαχητές»".

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημοτική Αρχή Πάτρας
Ειδήσεις
Πολιτική
Ειδήσεις