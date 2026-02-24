Από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου, βλέπουμε δωρεάν ταινίες στην Πάτρα και ψηφίζουμε για τα βραβεία LUX 2026 - ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό
Με έμφαση στη δυναμική του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και στη διαρκή του σύνδεση με το τοπικό κοινό, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για το φεστιβάλ URBANFILM LUX 2026, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Πάτρα.
Από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου, ο κινηματογράφος ΠΑΝΘΕΟΝ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους σινεφίλ της πόλης, φιλοξενώντας τις πέντε υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Οι διοργανωτές ανέδειξαν τη σημασία της πρωτοβουλίας, που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ RouteLab σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας και το IONIAN TV. Όπως τονίστηκε, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή και την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από σύγχρονα ζητήματα.
Βραβεία LUX 2026 απο 4 έως 8 Μαρτίου στο Πάνθεον
Στην συνέντευξη τύπου μίλησαν οι Ελβίρα Φόρτε, υπεύθυνη τύπου του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα , Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Μαρία Βουτσινά, Επικεφαλής Europe Direct της ΠΔΕ , Ελένη Δάσιου, Πρόεδρος Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας, Διονύσης Μήλεσης , curator AMKE Routelab ενώ τον συντονισμό είχε η Νατάσα Πατρινού, Δημοσιογράφος ΙΟΝΙΑΝ ΤV.
Το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της European Film Academy αποτελεί θεσμό που αναδεικνύει την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης και επιβεβαιώνει τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών στον κινηματογράφο και τις τέχνες.
