Μείωση στις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων ρεύματος τον Μάρτιο

Με μειώσεις αναμένεται να ξεκινήσει ο Μάρτιος στα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, όπου παραμένει η πλειονότητα των νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις χαμηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά τον τρέχοντα μήνα, διαμορφώνονται περιθώρια μείωσης στα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής, όπως τα πράσινα και τα κίτρινα.

Η τωρινή μέση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας – DAM) για τον Φεβρουάριο διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 80 ευρώ/MWh, ενώ ο Ιανουάριος είχε κλείσει στα 108 ευρώ/MWh. Με τα σημερινά δεδομένα, η μέση τιμή αυτού του μήνα, είναι από τις χαμηλότερες πανευρωπαϊκά και ανατρέπει το μοτίβο που επικρατούσε μέχρι πρότινος και που ήθελε τις χονδρικές τιμές στην Ελλάδα να είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα που προκύπτει από τον ευνοϊκό συνδυασμό παραγόντων που συνδέεται με την υψηλή παρουσία καθαρών πηγών ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής που περιόρισε τη συμμετοχή της ακριβότερης συμβατικής παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου. Οι ισχυροί άνεμοι, που συνεπάγονται αύξηση της παραγωγής των αιολικών πάρκων, έχουν καλύτερο προφίλ από τα φωτοβολταϊκά, ιδίως τον χειμώνα που οι ώρες ηλιοφάνειας είναι περιορισμένες.

Tον Ιανουάριο η ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά στην υψηλή τάση ανήλθε στις 1.575 GWh, επίδοση που συνιστά το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο της τελευταίας διετίας και επαναφέρει στο προσκήνιο τη δυναμική του κλάδου σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των διεθνών αγορών ενέργειας. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η θετική αυτή τάση διατηρήθηκε και τον τρέχοντα μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Green Tank.

Ως πρόσθετος παράγοντας αποσυμπίεσης των τιμών, θα πρέπει να προστεθεί και η κατακόρυφη αύξηση της συμμετοχής των υδροηλεκτρικών στο μείγμα, που το τελευταίο διάστημα υπερβαίνει σταθερά το 20% σε καθημερινή βάση με κάποιες μέρες να ξεπερνάει και το φυσικό αέριο.

Ο λόγος για τη συνεισφορά των υδροηλεκτρικών είναι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν οι ταμιευτήρες και ο ΑΔΜΗΕ να χρησιμοποιεί περισσότερα τα υδροηλεκτρικά προκειμένου να διατηρήσει τη στάθμη των φραγμάτων εντός των ορίων ασφαλείας, προς αποφυγήν τεχνικών προβλημάτων.