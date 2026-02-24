Αίγιο: Σοκάρουν οι μαρτυρίες συγγενών για την επίθεση με καραμπίνα σε παιδιά - «Βρίσκουμε σκάγια στα ρούχα τους»

Έναν εφιάλτη συνεχίζουν να ζουν τα 4 παιδιά που τραυματίστηκαν από σκάγια καραμπίνας με την οποία τα πυροβόλησε ένας 46χρονος στο Αίγιο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ανήλικοι έκαναν φασαρία και πως δεν τους είδε όταν τράβηξε την σκανδάλη του όπλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20.02.2026) στο Αίγιο. Τα τέσσερα αγόρια επέστρεφαν από το φροντιστήριο στις 10:00 το βράδυ όταν πέρασαν έξω από το σπίτι του 46χρονου, ο οποίος διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί του. Χωρίς παρατήρηση και ενδοιασμό, ο 46χρονος πυροβόλησε δύο φορές τα παιδιά με την καραμπίνα του, τραυματίζοντάς τα.

Ο 46χρονος που συνελήφθη βρέθηκε σήμερα Τρίτη στο στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου. Κατά την απολογία του, ανέφερε ότι πυροβόλησε στον αέρα. Ωστόσο, πήρε προθεσμία για μεθαύριο Πέμπτη, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Συγγενείς των παιδιών που μίλησαν στο Live News για το περιστατικό, συγκλονίζουν: «Κατάφεραν να βγάλουν τα 2 σκάγια. Τα υπόλοιπα θα μείνουν στο σώμα του γιου μου για πάντα. Ο 46χρονος δεν τους είπε τίποτα. Ήταν 22:00 το βράδυ και τα παιδιά πήγαιναν βόλτα γελώντας. Μόλις πήγαν να στρίψουν στον δρόμο, τους πυροβόλησε με την καραμπίνα. Ο άνδρας δεν τους έκανε παρατήρηση, δεν τους είπε απολύτως τίποτα πριν πυροβολήσει. Και τα 4 παιδιά είναι πολύ τυχερά που ζουν.

Τον 46χρονο τον γνωρίζουμε γιατί είχε συνεργείο στην περιοχή. Δεν έχω έρθει σε επαφή μαζί του. Στο παρελθόν είχα πάει στο μαγαζί του για επισκευή του αυτοκινήτου, δεν ξέρω κάτι άλλο για αυτόν. Από την πλευρά μου ευχαριστώ το νοσοκομείο και την αστυνομία. Ο 46χρονος είπε ότι πυροβόλησε και δεν είδε τα παιδιά, εγώ το δέχομαι αλλά γιατί δεν πήγε την επόμενη μέρα να παραδοθεί; Γιατί έκρυψε το όπλο; Πυροβόλησε 4 παιδιά, ανήλικα, 15 χρονών και χωρίς να τον ενοχλήσουν», είπε ο πατέρας του ενός εκ των 4 παιδιών που τραυματίστηκαν από σκάγια.

«Δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο. Πονάνε, γιατί τα σκάγια έχουν μείνει μέσα. Μόνο δύο καταφέραμε να βγάλουμε. Βρίσκουμε ακόμα σκάγια στα ρούχα και στα παπούτσια των παιδιών», λέει η μητέρα του.