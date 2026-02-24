Αγρίνιο: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του Θωμά Ευαγγελόπουλου

Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο
Βυθισμένη στο πένθος είναι η Ματαράγκα του Δήμου Αγρινίου με τον πρόωρο θάνατο του Θωμά Ευαγγελόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών.
Ο Θωμάς, αγαπητός σε όλους για το χαμόγελο και την εργατικότητά του, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και το τελευταίο διάστημα απασχολούνταν σε νησιά. Η είδηση του θανάτου του βρήκε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες σοκαρισμένους, καθώς βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της Αττικής.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Ματαράγκα Μακρυνίας.
πηγή agriniosite.gr
