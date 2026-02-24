Πάτρα: 63χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, όταν συγγενικά του πρόσωπα τον αναζήτησαν και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους οικείους του να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Οι διασώστες που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ αστυνομικοί προχώρησαν στην προβλεπόμενη έρευνα στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 63χρονος έχασε τη ζωή του.