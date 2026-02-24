Πάτρα: Απογοήτευση στην εστίαση από το «ταμείο» του Καρναβαλιού- Πτώση του τζίρου- Η διασκέδαση έχει μεταφερθεί στους δρόμους

«Είναι καιρός να ανοίξει η συζήτηση για το τι καρναβάλι θέλουμε», δηλώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης στην πόλη.

Όπως εξηγεί, τα τελευταία χρόνια οι Πατρινοί, προτιμούν πλέον τους χορούς και τις μεγάλες εκδηλώσεις κατά το τρίμερο της Αποκριάς, αποφεύγοντας το κέντρο και τον συνωστισμό στους δρόμους.

Το αποτέλεσμα, όπως λέει, είναι εμφανές στα καταστήματα εστίασης, τα οποία παρουσίασαν φέτος χαμηλή κίνηση και πτώση στον τζίρο. «Οι επισκέπτες που φθάνουν στην πόλη και “διασκεδάζουν” κυρίως στους δρόμους, περιορίζονται στα 30 ευρώ, χρήματα που δεν αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία», υπογραμμίζει ο κ. Ματθαιόπουλος. «Ας σκεφτούμε τι είδους επισκέπτες θέλουμε και πώς θέλουμε να ζουν την εμπειρία του καρναβαλιού», προσθέτει.

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ δεν αρνείται ότι ευθύνη φέρει και μερίδα επιχειρηματιών. Όπως εξηγεί, πολλά καταστήματα βγάζουν ηχεία και μουσική στον δρόμο για να προσελκύσουν κόσμο, αλλά οι πελάτες μένουν έξω με μια μπύρα από το περίπτερο χωρίς να εισέρχονται στο κατάστημα. «Άλλα μαγαζιά πουλάνε ποτά και σουβλάκια στον δρόμο, αυτό πρέπει να σταματήσει, και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Ο επισκέπτης που έρχεται δεν θα πάει κάπου φαγητό ή πότο, θα πάρει δυο σουβλάκια από την υπαίθρια ψησταριά και ένα πότο σε πλαστικό ποτήρι», τονίζει. «Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που παίρνουν στο λαιμό τους όλους τους υπόλοιπους», προσθέτει, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η εικόνα της αγοράς δεν είναι ομοιογενής.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα για τον κ. Ματθαιόπουλο είναι η αλλαγή του μοντέλου διασκέδασης. Το σκηνικό με επισκέπτες να τριγυρίζουν στους δρόμους ή η διοργάνωση «street party» από καταστηματάρχες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εξυπηρετεί ούτε την πόλη ούτε τους επαγγελματίες. «Ο κόσμος πρέπει να μπαίνει μέσα στα μαγαζιά για να αυξηθεί ο τζίρος και να ωφεληθεί πραγματικά η τοπική οικονομία. Είναι θέμα στρατηγικής και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων», καταλήγει.

Στην πράξη, η πρόταση του προέδρου του ΣΚΕΑΝΑ είναι στοχευμένες δράσεις που θα προσελκύουν επισκέπτες διατεθειμένους να ξοδέψουν στην πόλη. Οι επιχειρηματίες και οι διοργανωτές φαίνεται πως πλέον καλούνται να αναθεωρήσουν τα δεδομένα για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς κατά την περίοδο του Καρναβαλιού.