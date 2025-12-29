Στροφή στα social media για τους κολοσσούς των ΜΜΕ

Ο γενικός διευθυντής του ZDF, Νόρμπερτ Χίμλερ, μόλις 54 ετών, εξήγγειλε μία στροφή προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το τηλεοπτικό κανάλι, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση το παραδοσιακό δημοσιογραφικό περιεχόμενο του δικτύου.

«Πρέπει να δίνουμε το παρόν σε πλατφόρμες όπως το TikTok ή το Instagram, ακόμα και αν μας ενοχλεί η αδιαφάνεια και ο μονόπλευρος χαρακτήρας του αλγόριθμου», λέει ο Χίμλερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Στόχος της νέας στρατηγικής, όπως εξηγεί ο επικεφαλής του ZDF, είναι «να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στα δεδομένα της κάθε πλατφόρμας και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον για τα brands των εκπομπών μας. Αν πετύχει αυτό, θα προσελκύουμε κόσμο και σε ένα περιεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας ή και σε ολόκληρες εκπομπές μέσω streaming».

Δεν είναι ο μόνος, ούτε ο πρώτος που το βλέπει έτσι, όπως σημειώνει σε θέμα της η Deutsche Welle. Ακόμα πιο ένθερμος θιασώτης της «στροφής» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να είναι ο Ματίας Ντέπφνερ, επικεφαλής του ομίλου Springer, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς στην Ευρώπη με brands όπως η Welt, η Bild και το Politico. Πρόσφατα ο Ντέπφνερ προκάλεσε αίσθηση με τις εξαγγελίες του για μία δημιουργική «επίθεση» στο μέτωπο των social media και του ψηφιακού περιεχομένου.

«Στόχος μας είναι να χαλαρώσουμε τους αυστηρούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε δημοσιογράφους, bloggers, podcasters, YouTubers και δημιουργούς περιεχομένου», έλεγε ο επικεφαλής του ομίλου Springer στο περιοδικό Manager-Magazin.

Όσον αφορά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, που ασφαλώς θα υποκαταστήσουν ένα κομμάτι της δουλειάς, ο Ντέπφνερ εκτιμά ότι θα βρουν εφαρμογή κυρίως σε εργασίες μετάφρασης, διόρθωσης κειμένου και layout.

Τι γίνεται στη Βρετανία και οι μεγάλοι παίκτες

Όταν αλλάζουν οι συνήθειες του κοινού, αλλάζουν και οι συνήθειες των δημιουργών. «Στο TikTok έχουμε στη διάθεσή μας περίπου μισό δευτερόλεπτο για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του χρήστη», επισημαίνει η Φριντερίκε Σίλερ, επικεφαλής της Zeit Online, μιλώντας στο Journalist, το παραδοσιακό περιοδικό του κλάδου.

Ακόμη δεν διαφαίνεται αν (και για πόσο) το νέο περιεχόμενο θα συνυπάρχει δίπλα στο καθιερωμένο ή αν θα βιώσουμε μία «δημιουργική καταστροφή» σαν αυτές που ευαγγελιζόταν ο προφήτης της φιλελεύθερης οικονομίας Γιόζεφ Σουμπέτερ.

Δεν λείπουν οι ενδείξεις που συνηγορούν υπέρ του δεύτερου σεναρίου. Στη Μεγάλη Βρετανία κολοσσοί των παραδοσιακών media όπως το BBC, το ITV, το Channel 4 και το Channel 5 συγκεντρώνουν (όλοι μαζί!) περίπου το 40% της συνολικής τηλεθέασης, ενώ ένα ποσοστό 14% ανήκει πλέον στο YouTube. Διόλου τυχαία λοιπόν η είδηση ότι από το 2029 τα δικαιώματα για την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που σήμερα κατέχει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, πηγαίνουν στο YouTube.

Σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε και κάποιους «Δαβίδ» να υπερτερούν των «Γολιάθ». Ένα παράδειγμα είναι ίσως η απόπειρα του Netflix να εξαγοράσει τη Warner Brothers, ένα από τα πιο εμβληματικά στούντιο του Χόλιγουντ – αν και εδώ μιλάμε για δραματουργικό περιεχόμενο, άρα ουσιαστικά για μία διαφορετική αγορά.

Ίσως ακόμα πιο εντυπωσιακό, τηρουμένων των αναλογιών, είναι το παράδειγμα του διάσημου Άγγλου δημοσιογράφου Πήτερ Μόργκαν, ο οποίος φέτος εξαγόρασε από τον πρώην εργοδότη του Ρούπερτ Μέρντοχ το προσωπικό του κανάλι στο YouTube. Και αυτό παρ’ ότι, όπως λέει ο ίδιος στους Financial Times, ο Μέρντοχ του είχε κάνει μία «πολύ γενναιόδωρη προσφορά» για να παραμείνει στο μισθολόγιο.