Αυτό το ελληνικό νησί ψάχνει εθελοντές για να εργαστούν σε καταφύγιο με γάτες

Η Σύρος στις Κυκλάδες έχει καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ευημερία των ζώων, καθώς φιλοξενεί δύο διάσημα καταφύγια για γάτες που έχουν αφιερώσει δεκαετίες μετατρέποντας μια απελπιστική κατάσταση για τα αδέσποτα σε πρότυπο συμπόνιας.

Ενώ πολλά ελληνικά νησιά είναι διάσημα για τις γραφικές αδέσποτες πληθυσμιακές τους κοινότητες, η Σύρος ξεχωρίζει για τις οργανωμένες και ακούραστες προσπάθειες των Συλλόγων «Syros Cats» και «God’s Little People Cat Rescue», σύμφωνα με το Greek Reporter.

Από τη δεκαετία του 1990, ο φιλανθρωπικός οργανισμός Syros Cats είναι στην πρώτη γραμμή της κίνησης για την ευημερία των γατών του κυκλαδίτικου νησιού. Η αποστολή τους είναι πρακτική, η διαχείριση του πληθυσμού μέσω ανθρώπινου ευνουχισμού (TNR), η παροχή βασικής κτηνιατρικής φροντίδας και η εξασφάλιση ότι οι γάτες του νησιού είναι υγιείς και τρέφονται.

Τι προσφέρουν τα καταφύγια γατών στο νησί της Σύρου

Ο οργανισμός προετοιμάζεται για μια πολυάσχολη χρονιά και έχει ανακοινώσει μια μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να ανταλλάξουν το γραφείο με μια ζωή σε νησί. Οι Syros Cats αναζητούν «σε φόρμα, ώριμους, υγιείς και ανεξάρτητους» εθελοντές για παραμονή τουλάχιστον ενός μήνα.

Σε μια ανταλλαγή τύπου «work-away», οι επιτυχόντες αιτούντες λαμβάνουν δωρεάν διαμονή, πρωινό και κοινές παροχές. Αντίστοιχα, δεσμεύονται να αφιερώνουν 5 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, στην φροντίδα των διασωθέντων γατών.

Οι εργασίες ποικίλουν, από το τάισμα και τον καθαρισμό μέχρι τη ζωτική εργασία του «αγκαλιασμού γατιών», κοινωνικοποιώντας τα νεαρά διασωθέντα ώστε να είναι έτοιμα για τα μελλοντικά τους σπίτια. Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι αιτήσεις για το 2026 έχουν κλείσει, αλλά μπορούν να σημειώσουν την ημερομηνία, καθώς οι αιτήσεις για την περίοδο του 2027 θα ανοίξουν αυτό το φθινόπωρο.

Μια άλλη ιστορία αφοσίωσης στη Σύρο εκτυλίσσεται στο God’s Little People Cat Rescue (GLPCR). Ιδρυμένο από το ζευγάρι Αγγλο-δανών Joan και Richard Bowell, το καταφύγιο γεννήθηκε από μια στιγμή συναισθηματικής κατάρρευσης. Όταν το ζευγάρι έφτασε στο νησί πριν από πάνω από 20 χρόνια, σοκαρίστηκε από την κακομεταχείριση των αδέσποτων ζώων και αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του σε μια διαφορετική πορεία.

Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπική αποστολή για να διασώσουν άρρωστα γατάκια εξελίχθηκε σε ένα παγκοσμίως γνωστό καταφύγιο χωρίς θανάτωση, που βρίσκεται σε μια πλαγιά με θέα σε έναν κόλπο προστατευμένο από τη φύση. Το καταφύγιο, που έχει παρουσιαστεί στην ντοκιμαντέρ σειρά του Netflix Cat People, παρέχει σήμερα μόνιμο σπίτι σε δεκάδες γάτες, ενώ διαχειρίζεται και ένα δίκτυο σταθμών σίτισης για τοπικούς πληθυσμούς.

Η φιλοσοφία των Bowell είναι απλή: οι γάτες είναι «οι μικροί άνθρωποι του Θεού», και ως «μεγάλοι άνθρωποι», οι άνθρωποι έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι δεν θα νιώθουν ότι ο κόσμος είναι ένα σκληρό μέρος. Σήμερα, το καταφύγιο λειτουργεί ως κέντρο υιοθεσίας υψηλών προδιαγραφών, βρίσκοντας για πάντα σπίτια σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για γάτες που κάποτε είχαν εγκαταλειφθεί σε κάδους απορριμμάτων ή αφέθηκαν να επιβιώσουν μόνες τους.

Η συνδυασμένη δουλειά αυτών των δύο οργανισμών έχει αλλάξει ριζικά τη Σύρο. Όπου κάποτε υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των ντόπιων και των αυξανόμενων πληθυσμών αδέσποτων, τώρα υπάρχει μια κοινότητα που σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζει και υπερηφανεύεται για τους γατο-κατοίκους της. «Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι τα ζώα μετράνε», δήλωσε ο Richard Bowell στον Greek Reporter. «Ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε αντικατοπτρίζει κάτι από την ανθρώπινότητά μας».

πηγη iefimerida