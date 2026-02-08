Από τον δρόμο, βοηθός σε οδοντιατρείο – Η τετράποδη Άριελ που διώχνει το άγχος για τον τροχό και τη σύριγγα

«Όταν ετοιμάσουμε τον ασθενή, δηλαδή αφού καθίσει στην καρέκλα και τοποθετήσουμε το προστατευτικό για τα ρούχα του, τότε η Άριελ πιάνει δουλειά», εξηγεί η χειρουργός οδοντίατρος. Η παρουσία της σκυλίτσας μειώνει το άγχος που προκαλεί ο τροχός, η ένεση και η ίδια η καρέκλα.

Λίγο πριν από τις δέκα το πρωί, σε ένα οδοντίατρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκη , η Ζωή Μποζαγλυκίδου φορά την ιατρική της ποδιά και τη μάσκα της, ενώ τακτοποιεί τα εργαλεία της. Στο διπλανό δωμάτιο, η βοηθός της ετοιμάζεται με το γιλέκο και τον σκούφο της, έτοιμη να αναλάβει δράση.

Με τη μέθοδο της θεραπευτικής υποστήριξης με σκύλο, η γιατρός επισημαίνει ότι πολλοί ασθενείς που φοβούνται τον οδοντίατρο ή αγχώνονται έντονα, όταν καθίσουν στην καρέκλα, νιώθουν καλύτερα. Η αποστολή της Άριελ, που είναι να τους βοηθά να νιώθουν πιο χαλαροί και πιο συνεργάσιμοι, φαίνεται πως φέρνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς περισσότεροι από 200 ασθενείς την πήραν ήδη αγκαλιά.

Εκπαιδευμένες και οι δύο: η κ. Μποζαγλυκίδου έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για να συνεργάζεται με σκύλο θεραπείας, με πτυχία και πιστοποιήσεις από επίσημους φορείς. Η ειδίκευσή της αφορά το μεταπτυχιακό της στη νοσοκομειακή οδοντιατρική. Η κοινή εκπαίδευσή τους πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας της Γαλλίας, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημος φορέας που να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί σκύλους με τη σφραγίδα της European Society of Animal Assisted Therapy.

Πώς λειτουργεί η θεραπευτική υποστήριξη

Η γιατρός κάνει την οδοντιατρική εργασία και η Άριελ τη δική της. Μόλις ο ασθενής καθίσει, πλησιάζει το χέρι του, το μυρίζει και κάθεται δίπλα του, δείχνοντας ότι θέλει να ανέβει στην αγκαλιά του. Από τη στιγμή που θα ανέβει, «πιάνει δουλειά».

«Ενώ εκτός ιατρείου μπορεί να είναι επιφυλακτική και να μην πλησιάζει εύκολα ανθρώπους, μόλις καθίσει κάποιος στην οδοντιατρική καρέκλα, καταλαβαίνει ότι τώρα δουλεύουμε και ακολουθεί μόνη της όλο το πρωτόκολλο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μένει εντελώς ακίνητη, όσο κι αν αυτή διαρκέσει. Όταν τελειώσει η διαδικασία, είτε ακούγοντας από μένα το “ Άριελ κατέβα”, είτε μόλις αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα από τον ασθενή, καταλαβαίνει ότι τελειώσαμε και κατεβαίνει μόνη της», λέει η οδοντίατρος.

Ο ασθενής μπορεί να τη χαϊδεύει ή απλώς να την ακουμπά -ό,τι τον κάνει να νιώθει άνετα. Κάθε άνθρωπος, εξάλλου, όπως λέει η οδοντίατρος αγχώνεται διαφορετικά -άλλος με την ένεση, άλλος με τον τροχό και άλλος με το που θα κατέβει ή θα ανέβει η οδοντιατρική καρέκλα.

«Ακόμη κι όταν το άγχος δεν είναι εμφανές και εγώ μπορεί να μην το καταλάβω, η Άριελ αντιλαμβάνεται την αλλαγή στο σώμα και αρχίζει να γλείφει σημεία, όπως ο καρπός και ο αγκώνας. Όταν ο ασθενής ηρεμήσει, σταματά. Αυτό είναι το σημάδι ότι το στρες έχει μειωθεί», περιγράφει η κ. Μποζαγλυκίδου.

Από το δρόμο στο ιατρείο

Το οδοντιατρείο της κ. Μποζαγλυκίδου λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, όμως η συνεργασία με θεραπευτή σκύλο ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της. Η γνωριμία με την Άριελ ήταν ξεκίνησε από τον δρόμο. Ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τη μικρή σκυλίτσα και την πέταξαν σε αμαξοστάσιο κοντά σε κάδο, εκείνη βρήκε όχι μόνο σπίτι, αλλά και έναν σημαντικό ρόλο, που δεν είναι άλλος από το να βοηθά ασθενείς.