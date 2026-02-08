Πάτρα: Έκλεψαν 840 ευρώ από σπίτι και επέστρεψαν για τα... υπόλοιπα, αλλά συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, προχώρησαν το απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου 2026 στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν μεταβεί στις 3 Φεβρουαρίου σε οικία όπου διέμεναν δύο γυναίκες και, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ.

Το απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου, οι ίδιοι επέστρεψαν εκ νέου στην ίδια οικία, επιχειρώντας να διαπράξουν νέα κλοπή. Ωστόσο, έγιναν άμεσα αντιληπτοί και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη