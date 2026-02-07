Απίστευτα μοντέλα στο λιμάνι της Πάτρας - Στο 14ο Patras Scale Model Show ο Αρχηγός ΓΕΑ - Εκατοντάδες επισκέφθηκαν την έκθεση - ΦΩΤΟ

Η Πάτρα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του μοντελισμού και της αεροπορικής κληρονομιάς, φιλοξενώντας μια διοργάνωση που παντρεύει τη δημιουργικότητα με την ιστορική μνήμη.

Στον χώρο του Κτηρίου Β1, στον Νότιο Λιμένα Πατρών, το 14ο Patras Scale Model Show, ταξίδεψε τους φίλους του μοντελισμού και όχι μόνο. Την έκθεση επισκέφθηκε και τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Έργα μοντελισμού κάθε κατηγορίας και κλίμακας, δημιουργημένα από κατασκευαστές από όλη την Ελλάδα αλλά και από χώρες όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Τουρκία, συνθέτουν ένα πολυεθνικό μωσαϊκό δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική του Patras Scale Model Show. Οι κατασκευές μοναδικές με μικρούς και μεγάλους να τις φωτογραφίζουν και να ρωτούν λεπτομέρειες. Την παράσταση έκλεψαν οι εξωμοιωτές της πολεμικής αεροπορίας με μικρούς και μεγάλους να κάνουν ουρά για να πετάξουν σε συνθήκες πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ειδικά για εκείνους που δοκίμασαν την VR εμπειρία.

Οι εκατοντάδες επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της συγγραφικής σειράς «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» του Μίλτου Αντωνιάδη, μιας δουλειάς που φωτίζει κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης αεροπορικής και στρατιωτικής ιστορίας.

Η 14η αυτή έκθεση–διαγωνισμός, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων Μοντελισμού Πάτρας (ΠΑΣΥΦΙΜΟΝ), φιλοδοξεί να αναδείξει τον μοντελισμό ως μια ολοκληρωμένη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου η τεχνική ακρίβεια συναντά την ιστορική έρευνα και την αφηγηματική δύναμη της λεπτομέρειας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάζονται δημιουργίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με πλήθος δράσεων και εμπειρίες, σχεδιασμένες να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τόσο των νεότερων όσο και των μεγαλύτερων επισκεπτών.