Υπόθεση κατασκοπείας: Το κρυφό ταξίδι του σμήναρχου στο Πεκίνο, η συνάντηση στην Αθήνα - Στο μικροσκόπιο κι άλλα πρόσωπα

Σε εκτίμηση ότι η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν περιορίζεται μόνο στον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται να καταλήγουν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς οι έρευνες αποκαλύπτουν ενδείξεις για ευρύτερο δίκτυο και εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Ο αξιωματικός κατηγορείται ότι διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα, με τις πρώτες επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμό του να φέρονται να έγιναν κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού στο Πεκίνο το 2024. Η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας, με τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ και την ΕΥΠ να διεξάγουν έρευνες υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας.

«Άνθρωπος-σκιά» και δύο απόστρατοι στο κάδρο των ερευνών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν εντοπίσει έναν λεγόμενο «άνθρωπο-σκιά», ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα της κατασκοπευτικής δράσης και να είχε ρόλο στη στρατολόγηση του σμηνάρχου. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμη δύο άτομα, απόστρατοι αξιωματικοί, που φέρονται να διατηρούσαν δίαυλους επικοινωνίας με την Κίνα και παρόμοιους συνδέσμους. Ο ένας εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί επαγγελματική σχέση με την κινεζική αεροπορία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν πλήρως το παζλ της υπόθεσης, όπως συνέβη και με τον 54χρονο αξιωματικό.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η αιφνιδιαστική σύλληψη του σμηνάρχου στο γραφείο του, στη μονάδα του στο Καβούρι. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας εντόπισαν δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είχε δηλωθεί όπως όφειλε.

Εξειδικευμένος αξιωματικός προχώρησε στην ανάκτηση σβησμένων αρχείων και δεδομένων, αποκαλύπτοντας πολλαπλές αποστολές διαβαθμισμένου υλικού, αλλά και ύποπτη οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, διερευνάται εμπλοκή κρυπτονομισμάτων στις συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σμήναρχος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων και, μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού στο «τηλέφωνο-σκιά», τα απέστελλε στον Κινέζο σύνδεσμό του στο Πεκίνο.