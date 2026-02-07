«Ανάσα» στον Μόρνο έδωσαν οι βροχοπτώσεις: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά νερό

Σημαντική ανάσα έχουν δώσει στον Μόρνο οι βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο μηνών με την στάθμή του ταμιευτήρα νερού που τροφοδοτεί την Αττική να έχει σημειώσει άνοδο.

Ενδεικτικό της βοήθειας που έχουν δώσει οι βροχοπτώσεις είναι το γεγονός ότι ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες ξεπέρασε το «όριο» των 300 εκατ. κυβικών μέτρων.

Ο ταμιευτήρας έχει πλέον 305.531.000 κυβικά μέτρα νερού, από 200 εκατ. κυβικά την Πρωτοχρονιά του 2026, μία αύξηση 50%.

Για το θέμα έκανε ανάρτηση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στην οποία σημειώνει… «Θεαματική η άνοδος της στάθμης του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025. Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμησε… φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν αδικο-ωστοσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια…. Καλή σας ημέρα , μια μέρα που μας θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονιδα (έχουμε λίγες βροχές δυτικά και λείπει το κριτήριο των ανέμων)».