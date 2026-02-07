Οι απολύσεις στη Washington Post και το τέλος μιας εποχής: «Άδειασαν γραφεία, έμειναν μνήμες»

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στην αίθουσα σύνταξης της Washington Post.

Δημοσιογράφοι με δεκαετίες εμπειρίας, ρεπόρτερ που γνώριζαν κάθε γειτονιά της Ουάσινγκτον και εργαζόμενοι σε κομβικά τμήματα βρέθηκαν ξαφνικά εκτός. Οι απολύσεις – από τις μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της εφημερίδας – δεν ήταν απλώς μια εταιρική απόφαση, αλλά μια στιγμή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά δημοσιογράφων.

Το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026), περισσότεροι από 300 δημοσιογράφοι της εφημερίδας μπήκαν σε ένα call με τον διευθυντή σύνταξης της Washington Post, Ματ Μάρεϊ και τον διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, Γουέιν Κόνελ, οι οποίοι τους ενημέρωναν να μείνουν σπίτι εκείνη τη μέρα. Όπως και κάθε επόμενη. Η Washington Post ξεκινά απολύσεις λόγω οικονομικών πιέσεων.

Το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα αισθητό στο Metro desk, την καρδιά της τοπικής ενημέρωσης για την Ουάσινγκτον, το Μέριλαντ και τη Βιρτζίνια. Εκεί όπου οι δημοσιογράφοι γνώριζαν όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τους ανθρώπους, τις διαδρομές, τις μικρές ιστορίες που συγκροτούν μια πόλη.

Πολλοί αποχώρησαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω γραφεία γεμάτα σημειώσεις, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα – ίχνη μιας ζωής αφιερωμένης στη δημοσιογραφία.

«Ήταν μια σκληρή μέρα. Άδειασαν θέσεις, χάθηκαν συνάδελφοι», έγραψε εργαζόμενος σε ανάρτησή του, αποτυπώνοντας το κλίμα σοκ. Άλλοι μίλησαν για κάτι βαθύτερο από απώλεια θέσεων εργασίας: «Χάνουμε ρεπόρτερ που γνωρίζουν αυτή την πόλη καλύτερα από τον καθένα».

Οι περικοπές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση, με τη διοίκηση να προσπαθεί να μειώσει το κόστος και να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της σε ένα ολοένα πιο δύσκολο περιβάλλον για τα media.

Για πολλούς εργαζομένους, όμως, το ζήτημα δεν είναι οικονομικό. «Δεν πρόκειται για αναδιοργάνωση. Είναι αποδόμηση της τοπικής δημοσιογραφίας», σχολίασε δημοσιογράφος, εκφράζοντας τον φόβο ότι η πόλη θα χάσει τη βαθιά, καθημερινή κάλυψη που παρείχε η Post επί δεκαετίες.

Πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις βρίσκονται προσωπικές ιστορίες: καριέρες που διακόπηκαν απότομα και μία αίθουσα σύνταξης που προσπαθεί να ξαναβρεί την ταυτότητά της.

Η ανακοίνωση και το σοκ

Mπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Washington Post, κάτω από το κεντρικό banner και το λογότυπο, υπάρχει το σλόγκαν «Democracy Dies in Darkness», που μεταφράζεται «Η Δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάδι».

Εδώ και λίγες μέρες, η παραπάνω φράση που δίνει εδώ και σχεδόν μία δεκαετία το στίγμα της αποστολής μίας εφημερίδας με ιστορία 150 ετών, μοιάζει να έχει αποκτήσει άλλο νόημα.

Η Washington Post, ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε εκτεταμένες απολύσεις, καταργώντας τμήματα του newsroom. Λίγο πριν την επίσημη ενημέρωση, ο εκτελεστικός αρχισυντάκτης Ματ Μάρεϊ και ο υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού Γουέιν Κόνελ ζήτησαν από τους εργαζόμενους να «μείνουν σπίτι» και να συνδεθούν σε webinar.

Το μήνυμα ψυχρό και τυπικό, το αποτέλεσμα, όμως, βαθιά ανθρώπινο: το αθλητικό τμήμα καταργείται στη σημερινή του μορφή, το τμήμα βιβλίων κλείνει, το podcast Post Reports σταματά, η διεθνής κάλυψη μειώνεται και το Metro desk αναδιαρθρώνεται δραστικά.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν email που θα καθόριζε το μέλλον τους: παραμονή ή κατάργηση θέσης. Ο συνολικός αριθμός απολύσεων δεν ανακοινώθηκε αμέσως, όμως εκτιμάται ότι επηρεάστηκε περίπου το 1/3 του προσωπικού.

Οι φήμες κυκλοφορούσαν εβδομάδες. Η διοίκηση δεν επιβεβαίωνε ούτε διέψευδε. «Είναι απόλυτη σφαγή», είπε ένας εργαζόμενος που ζήτησε ανωνυμία. «Λουτρό αίματος» θα πει ένας άλλος.

Ανάμεσα στους απολυμένους και ο Μάρτιν Βάιλ. Εργαζόταν στην Post από το 1965. Είναι ένας από τους τελευταίους της εποχής του Watergate.