Αναζήτηση δίχως τέλος: Άγνωστο αν η Λόρα επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά την Φρανκφούρτη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ ο πατέρας της έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας, προκειμένου να διερευνήσει τις πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές για το ταξίδι της ανήλικης στο εξωτερικό.

Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του παιδιού τους, την ώρα που η υπόθεση έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα, με τη συνεργασία των ελληνικών και γερμανικών αρχών.

Άγνωστο εάν η Λόρα ταξίδεψε σε άλλο προορισμό μετά τη Φρανκφούρτη

Την ίδια ώρα, άγνωστο παραμένει αν η 16χρονη ταξίδεψε και σε άλλον προορισμό μετά τη Φρανκφούρτη.

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η οποία βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα.

Στην εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος και απάντησε σε όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως οι γονείς έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό της κόρης τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι γονείς της Λόρας μετέβησαν δύο φορές στην Αθήνα, αναζητώντας στοιχεία σε ξενοδοχεία και σε περιοχές γύρω από του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, έκαναν έρευνες σε σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρότι δεν γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.

Ανοιχτά ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις της ανήλικης στη Γερμανία

Ο δικηγόρος γνωστοποίησε ότι ο πατέρας της Λόρας ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa πως η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία, πληροφορία που διαβιβάστηκε επισήμως στις ελληνικές αρχές το πρωί της Τρίτης. Στη συνέχεια, ο ίδιος μετέβη στη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε για κάποια νεότερη εξέλιξη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, οι γονείς έχουν έρθει σε επικοινωνία με διάφορες δομές στη Γερμανία, αλλά και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών αρχών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόνο για 48 ώρες.

Οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη της κόρης τους, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να παραμείνει στη Γερμανία για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε μαζί της μόνο ένα σετ ρούχων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να τη βοηθά κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε την άποψη ότι η Λόρα φαίνεται να έχει λάβει βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Όπως ανέφερε, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταφερθεί σε συγκεκριμένο σημείο στου Ζωγράφου, κάτι που εγείρει ερωτήματα για το αν εκεί συναντήθηκε με άτομο που τη βοήθησε οικονομικά ή της προμήθευσε κινητό τηλέφωνο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την οποία η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, με τη συσκευή αυτή να μην αντιστοιχεί στο κινητό που είχε αγοράσει από συμμαθητή της.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο που τη στηρίζει στη Γερμανία και ενδεχομένως να διαμένουν μαζί.

Έκκληση για βοήθεια και μήνυμα προς τη Λόρα

Ο κ. Μπενετάτος τόνισε η οικογένεια της 16χρονης βρίσκεται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Μάλιστα, οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού απευθύνουν νέα έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Ταυτόχρονα, στέλνουν μήνυμα και στη Λόρα, ζητώντας της να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και μόνο για να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά και δεν διατρέχει κίνδυνο. Όπως επισημαίνεται, αυτό είναι το μοναδικό που επιθυμούν να γνωρίζουν: ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής.

Ενεργοποίηση της ομογένειας στη Γερμανία

Μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Τούνελ» ότι η αγνοούμενη Λόρα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, η ανταπόκριση της ελληνικής ομογένειας υπήρξε άμεση. Κάτοικος της Στουτγκάρδης επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια νεαρή κοπέλα που έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη, σε εύπορη περιοχή του Κίλεσμπεργκ.