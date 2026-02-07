Αιτωλοακαρνανία: Εξαφάνιση ηλικιωμένης από το Καινούργιο Αγρινίου

Εκδόθηκε silver alert
Η Ευφροσύνη Καψάλη, 80 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στο Καινούργιο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα της 04/02/26.
Έχει γκρίζα με λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι αδύνατη.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.
Πάσχει από Άνοια.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 06/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.
Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.
