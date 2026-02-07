Κάτω Συχαινά: Καταγγελία των κατοίκων για επικίνδυνες λακκούβες από παράνομη σύνδεση νερού

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής Κάτω Συχαινά στην Πάτρα, καταγγέλλοντας πως εδώ και μήνες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στο οδόστρωμα της οδού Αρτεμισίου, σε σημείο κοντά στην πάροδο Αρτεμισίου Δ5.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι είχαν προχωρήσει σε εκσκαφή του δρόμου προκειμένου να περάσουν παροχή νερού από παρακείμενο οικόπεδο, μέσω πλαστικών σωλήνων που κατεβαίνουν από την πλαγιά. Με τις βροχοπτώσεις αλλά και τη συνεχή διέλευση οχημάτων, το οδόστρωμα υποχώρησε, δημιουργώντας τεράστιες λακκούβες.

Οι λακκούβες καλύπτονται από νερά και δεν είναι ορατό το πραγματικό βάθος τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν παγίδα για οδηγούς και κατοίκους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής σε επιστολή του στο thebest.gr:

«Την πρώτη φορά έσπασα λάστιχο. Πριν από έναν μήνα αναγκάστηκα να αλλάξω και το ψαλίδι του αυτοκινήτου μου. Ο δρόμος είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν μπορούμε να περάσουμε με ασφάλεια».

Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες και τα email προς τον Δήμο, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Όπως αναφέρουν, η ΔΕΥΑΠ φέρεται να μην αναγνωρίζει τη βλάβη, καθώς –όπως επισημαίνεται– πρόκειται για περίπτωση κλοπής νερού και όχι επίσημης παροχής.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αυτοψία στο σημείο, τονίζοντας ότι η παράνομη σύνδεση είναι εμφανής, ενώ η κατάσταση του δρόμου εγκυμονεί καθημερινούς κινδύνους για οχήματα και πεζούς.