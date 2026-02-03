Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνέχεια της επιτυχημένης περσινής παρουσίας του, συμμετέχει και φέτος για δεύτερη χρονιά στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Η παρουσία του πλαισιώνεται με μια σειρά από καρναβαλικές δράσεις που θα προσδώσουν περαιτέρω χρώμα, μουσική και γνώση πάνω σε πολιτιστικά και μη στοιχεία, σε όλους όσους και όσες θα συμμετάσχουν ή και παρακολουθήσουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:



Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει ενεργό μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο του οποίου το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στη μεγάλη και διεθνώς αναγνωρισμένη διοργάνωση της πόλης των Πατρών, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Το Πατρινό Καρναβάλι είναι ένας πολιτιστικός θεσμός ορόσημο, που ξεσηκώνει τους μικρότερους και μεγαλύτερους φίλους του σε πιο ρυθμικούς σκοπούς, προσδίδοντας στην περιοχή «χρώμα», που έχουμε ανάγκη.

Πιο αναλυτικά, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στην καρναβαλική εορταστική περίοδο 2026 με τις δράσεις, που παρουσιάζονται παρακάτω:



-Δράσεις Καρναβαλούπολης με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, Βίλα Κόλλα, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:00.

-Στη Βίλα Κόλλα, που εδράζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, θα φιλοξενηθεί έκθεση με κούκλες κουκλοθεάτρου του Γεράσιμου Μουρελάτου, με διάρκεια από 9 Φεβρουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες επίσκεψης 17:00-20:00, ενώ στον αύλειο χώρο θα πραγματοποιηθούν δράσεις της Καρναβαλούπολης. Τα εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος –Ο Λαξευτής των Μορφών» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 , στις 11:00, με ομιλητή τον Ποιητή κ. Διονύση Καρατζά. Αναλυτικές πληροφορίες για την επιμέλεια της έκθεσης μπορείτε να εντοπίσετε στην πρόσκληση: