Θοδωρής Κολυδάς: Οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός - Υπερβολή να βαφτίζεται «κακοκαιρία» κάθε αλλαγή του καιρού

Με μια αιχμηρή ανάρτησή του το απόγευμα τη Τρίτης (3/2/26) ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρεται στον βροχερό καιρό των ημερών, τονίζοντας ότι «πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει ότι υπάρχει «μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό «έθιμο». Η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται «επικείμενη κακοκαιρία» — κυρίως από media αλλά και νεότερους συναδέλφους — αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής».

«Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής. Και, ας μην το ξεχνάμε, αυτά τα νερά είναι πολύτιμα για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας» εξηγεί μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει — κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, ιδιαίτερα σε κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο».