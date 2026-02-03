Πάτρα: Στο Νοσοκομείο του Ρίου ο Υπουργός Υγείας- «Υποδοχή» με διαμαρτυρία από το Εργατικό Κέντρο - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης που περιλαμβάνει περιοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης, αλλά και παρουσία σε κομματική εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας.

Νωρίτερα έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας για να πραγματοποιήσει αυτοψία σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών, όπως η δημιουργία πτέρυγας για ογκολογικούς ασθενείς, με δωρεά του Ιδρύματος «Λάτση». Ο κ. Γεωργιάδης θα ενημερωθεί αναλυτικά από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Δημήτρη Μπάκο, και μέλη της διοίκησης.

Στις 16.30 ο υπουργός θα μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας.

Έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας την οποία διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, καλώντας φορείς και σωματεία να συμμετέχουν.