Πάτρα: Στο Νοσοκομείο του Ρίου ο Υπουργός Υγείας- «Υποδοχή» με διαμαρτυρία από το Εργατικό Κέντρο - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας
Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης που περιλαμβάνει περιοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης, αλλά και παρουσία σε κομματική εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας.
Νωρίτερα έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας για να πραγματοποιήσει αυτοψία σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών, όπως η δημιουργία πτέρυγας για ογκολογικούς ασθενείς, με δωρεά του Ιδρύματος «Λάτση». Ο κ. Γεωργιάδης θα ενημερωθεί αναλυτικά από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Δημήτρη Μπάκο, και μέλη της διοίκησης.
Στις 16.30 ο υπουργός θα μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας.
Έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας την οποία διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, καλώντας φορείς και σωματεία να συμμετέχουν.
Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου η Διοικήτρια, Ασπασία Ρηγοπούλου, θα παρουσιάσει τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η προμήθεια εξειδικευμένου αναισθησιολογικού εξοπλισμού για εξετάσεις σε παιδιά με μαγνητικό τομογράφο, καθώς και η αποκατάσταση κρίσιμων χώρων που είχαν πληγεί από πυρκαγιά.
Στις 18.30, ο υπουργός Υγείας θα παραστεί στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας, στον πολυχώρο «Royal», όπου αναμένεται να απευθύνει ομιλία.
