Σία Αναγνωστοπούλου: «Σοβαρά κτιριακά προβλήματα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας στο Παράρτημα Πάτρας»

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά για τα προβλήματα στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας.



Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ως κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. και Ν.Ι.Ν.), στο οποίο καταγγέλλεται η σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το Εργαστήριο

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας, στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – Παράρτημα Πάτρας, με εκτεταμένες κτιριακές φθορές, διαρροές από οροφές, σοβαρές υγρασίες, λιμνάζοντα νερά σε εσωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους και προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσφατο πλημμυρικό φαινόμενο στον πρώτο όροφο του κτιρίου, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο επέκτασης των υγρασιών στο ισόγειο, όπου στεγάζεται το σχολείο. Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας φοιτούν σήμερα 114 μαθητές με αναπηρία, ενώ εργάζονται 75 εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι, οι οποίοι καθημερινά

εκτίθενται σε συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο, τη Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, τον Δήμο Πατρέων και άλλους αρμόδιους φορείς, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Τα αιτήματα για παραχώρηση αδιάθετων χώρων του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του ανεκμετάλλευτου πρώτου ορόφου, παραμένουν αναπάντητα.

Με την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση ζητείται η άμεση αποκατάσταση των κτιριακών ζημιών, η αξιοποίηση των αδιάθετων χώρων για την αποσυμφόρηση του σχολείου, η κατάθεση συγκεκριμένου και δεσμευτικού σχεδίου με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, καθώς και η δρομολόγηση της κατασκευής νέου, σύγχρονου και καθολικά προσβάσιμου κτιρίου για τη στέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας.

Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία σε κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία και μετακύλιση ευθυνών.