Ένταση Αλεξοπούλου - Στραβελάκη στον τηλεοπτικό αέρα για το «τζάμπα» και τη «δολοφονία χαρακτήρα»

Έντονος διάλογος εκτυλίχθηκε στον τηλεοπτικό αέρα μεταξύ της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Νίκου Στραβελάκη στη διάρκεια συνέντευξης για την ατάκα της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πως «το τζάμπα πέθανε».

Η βουλευτής Αχαΐας ανέφερε ότι υφίσταται δολοφονία χαρακτήρα για μία λάθος διατύπωση, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του δημοσιογράφου.

«40 χρόνια δημοσιογράφος δεν μου έχει πει κανείς ότι κάνω δολοφονία χαρακτήρα» είπε και της ζήτησε να ανακαλέσει.

«Ένα πράγμα είναι ότι με καλέσατε να σας πω τη γνώμη μου κι ένα άλλο ότι μου λέτε εσείς τη δική σας κι ένα άλλο ότι αυτή η δολοφονία χαρακτήρα, που με βγάζει εμένα προς τα έξω ότι είμαι πολιτικό τέρας, το οποίο δεν θέλει ξαφνικά να βοηθήσει τους πολίτες και θέλει να τους κάνει κακό και τους λέει «τζαμπατζήδες» και τα λοιπά, είναι κάτι που δημιουργεί μια αντίδραση…», είπε η κ. Αλεξοπούλου.



«Ποιος δολοφονεί τον χαρακτήρα σας, κυρία Αλεξοπούλου, εγώ, η Μίνα, ο πρωθυπουργός;», απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης .

