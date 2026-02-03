Βόλος: Γυναίκα έπεσε μαζί με το μπαλκόνι

Απίστευτο συμβάν καταγράφηκε νωρίτερα στον Βόλο όταν ν 43χρονη έπεσε στο έδαφος μαζί με το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι και προσπάθησε να κατέβει στο ισόγειο χρησιμοποιώντας την εξωτερική σκάλα. Εκείνη τη στιγμή, το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξαφνικά στο έδαφος, ανάμεσα σε μπάζα και συντρίμμια.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, η 43χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό σύμφωνα με το ertnews.gr Φέρει κακώσεις και προληπτικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε η αδελφή της τρομοκρατημένη ενώ και γείτονες έτρεξαν αν δουν τι συμβαίνει ακούγοντας το θόρυβο που έκανε το μπαλκόνι πέφτοντας στο έδαφος. Τα αίτης της κατάρρευσης διερευνώνται.