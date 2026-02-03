Back to Top
Ληστεία σε κατοικία στα Μεσόγεια - Έδεσαν τους ιδιοκτήτες και εξαφανίστηκαν με 65.000 ευρώ και κοσμήματα

Μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα - Έρευνες για τον εντοπισμό τους

Ληστές εισέβαλαν πριν από τέσσερις ημέρες σε μονοκατοικία στα Μεσόγεια αρπάζοντας 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης όταν τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα στο σπίτι. Δύο από αυτούς, με κατσαβίδι και ρόπαλο, ακινητοποίησαν τους ιδιοκτήτες και τους έδεσαν με χειροπέδες.

 Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άρπαξαν 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

