Καθαρό, φωτεινό χαμόγελο φυσικά - Τι να τρως για πιο λευκά δόντια

Πολλοί αναζητούν τρόπους για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους με πιο λευκά δόντια.

Ενώ η αγορά είναι γεμάτη με προϊόντα λεύκανσης, μια οδοντίατρος αποκάλυψε ότι ορισμένες τροφές μπορούν να λειτουργήσουν ως «φυσικά εργαλεία λεύκανσης», μειώνοντας τους επιφανειακούς λεκέδες και προσφέροντας ένα πιο λαμπερό χαμόγελο.

Η λύση για πιο λευκά δόντια μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα σας

Σύμφωνα με την Dr. Jyothi Chintamani από την κλινική Dental Arch, τα ωμά, τραγανά λαχανικά, όπως τα καρότα και το σέλερι, λειτουργούν ως φυσικοί παράγοντες καθαρισμού.

Η τραγανή και ινώδης υφή τους δημιουργεί μια δράση «τριψίματος» κατά τη μάσηση, η οποία βοηθά στον καθαρισμό της επιφάνειας των δοντιών χωρίς να προκαλεί φθορά στο σμάλτο.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι χρειάζεται ακριβά σετ λεύκανσης για να δει διαφορά, αλλά η λύση είναι πολύ πιο απλή», εξηγεί η ειδικός. «Απλές τροφές μπορούν να βελτιώσουν τη στοματική υγεία. Τα ωμά καρότα και το σέλερι λειτουργούν σαν φυσικά επιθέματα καθαρισμού. Κάθε δαγκωματιά βοηθά στην απομάκρυνση της μαλακής πλάκας και των λεκέδων πριν αυτοί σταθεροποιηθούν πάνω στο δόντι».

Η συμβουλή αυτή υποστηρίζεται και από τον οργανισμό Bupa UK, ο οποίος επισημαίνει τα εξής:

Η τραγανή υφή των καρότων απαιτεί πολλή μάσηση, γεγονός που διεγείρει την παραγωγή σάλιου, καθαρίζοντας με φυσικό τρόπο τα δόντια.

Τα καρότα περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση της ουλίτιδας.

Τα σνακ για καθαρό χαμόγελο, σύμφωνα με οδοντίατρο

Τραγανά λαχανικά

Σύμφωνα με την Dr. Chintamani, η επιλογή τραγανών λαχανικών ως σνακ μπορεί να συμβάλλει στην φυσική λεύκανση των δοντιών σας. «Αν κάποιος αντικαταστήσει ένα ζαχαρώδες σνακ με στικς καρότου, μειώνει την έκθεση στη ζάχαρη και ταυτόχρονα βοηθά στον καθαρισμό των δοντιών του», εξηγεί η ειδικός.

Μήλα, φράουλες και ξηροί καρποί

Η γιατρός προτείνει επίσης τα μήλα και τις φράουλες, καθώς και τους ξηρούς καρπούς, για παρόμοια αποτελέσματα. Ωστόσο, εφιστά την προσοχή: «Όταν τρώτε μήλα είναι καλό να ξεπλένετε το στόμα σας με νερό αμέσως μετά την κατανάλωση, λόγω της οξύτητας και της περιεκτικότητάς τους σε σάκχαρα».

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτές οι μέθοδοι δεν αντικαθιστούν το βούρτσισμα των δοντιών ή τον επαγγελματικό καθαρισμό, αλλά λειτουργούν ενισχυτικά. «Σκεφτείτε το ως μια μικρή καθημερινή ενίσχυση. Δεν θα αντικαταστήσει την οδοντόβουρτσά σας, αλλά βοηθά στη διατήρηση μιας πιο καθαρής επιφάνειας των δοντιών ανάμεσα στα βουρτσίσματα», συμβουλεύει η Dr. Chintamani.

Το κλειδί είναι η υφή

Επιλέξτε τροφές που είναι αρκετά σταθερές ώστε να «αναγκάζουν» τα δόντια να εργαστούν. Είναι ένας απλός, υγιεινός και προσιτός τρόπος για ένα πιο λαμπερό χαμόγελο.

