Τι προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στον ανθρώπινο οργανισμό

Δεν αποτελεί είδηση ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία και την οικονομία, με το όζον και τα μικροσκοπικά σωματίδια PM2.5 να προκαλούν σοβαρές αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε μέσω της εφαρμογής του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης.

Ωστόσο, η μείωση των επιπέδων όζοντος και PM2.5 τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για την υγεία και την οικονομία, μειώνοντας τα νοσοκομειακά έξοδα και τα κόστη υγειονομικής περίθαλψης.

Η έκθεση σε αυτούς τους ρύπους έχει συνδεθεί με σοβαρές αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές ασθένειες, όπως άσθμα, καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά επεισόδια.

Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι διαρκώς ορατές, ενώ η μείωση των επιπέδων αυτών των ρύπων έχει αποδειχθεί ωφέλιμη για την ανθρώπινη υγεία, μειώνοντας τη συχνότητα νοσηλειών και θανάτων από καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις.

Από το 1990, οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των επιπέδων του όζοντος και των μικροσκοπικών σωματιδίων PM2.5. Ο Νόμος για τον Καθαρό Αέρα, που εφαρμόστηκε το 1970, συνέβαλε στη ρύθμιση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, μειώνοντας τη συγκέντρωση του όζοντος κατά 18% και του PM2.5 κατά 37% από το 2000.

Αυτές οι μειώσεις έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του αέρα, και έχουν βοηθήσει στη μείωση των σοβαρών υγειονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η ρύπανση.

Τα οφέλη αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην υγεία. Η μείωση της ρύπανσης έχει επίσης μειώσει τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, μειώνοντας τις νοσηλείες και τις επισκέψεις στα νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων. Έχουν υπάρξει πολλές μελέτες που αποδεικνύουν την αξία της μείωσης της ρύπανσης για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Σύμφωνα με μια μελέτη της EPA, η μείωση του PM2.5 κατά 39% από το 1990 έως το 2010 οδήγησε σε μείωση 54% των θανάτων από ισχαιμική καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνο του πνεύμονα και εγκεφαλικά επεισόδια. Στην ίδια περίοδο, η μείωση του όζοντος κατά 9% συνδέθηκε με 13% μείωση των θανάτων από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Η μείωση της ρύπανσης του αέρα είναι σημαντική όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την οικονομία. Οι μειώσεις στην έκθεση στο PM2.5 σχετίζονται με τη μείωση της χρήσης φαρμάκων για το άσθμα και των νοσηλειών για αναπνευστικά προβλήματα.

Μια πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι η μείωση του PM2.5 κατά 1 μικρογραμμάριο ανά κυβικό μέτρο εβδομαδιαίας έκθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα οικονομικά οφέλη ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στις ΗΠΑ.

Η αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις δεν πρέπει να αποτρέπει την εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση της ρύπανσης. Η εκτίμηση των οικονομικών οφελών από την αναβάθμιση των πολιτικών καθαρού αέρα, παρόλο που έχει ένα βαθμό αβεβαιότητας, είναι χρήσιμη για την καθοδήγηση των πολιτικών αποφάσεων.

Η αμετάβλητη εφαρμογή τέτοιων πολιτικών έχει αποδείξει ότι μπορεί να μειώσει την ανάγκη για ιατρική φροντίδα και να εξοικονομήσει πόρους για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Η μη συμπερίληψη των οικονομικών ωφελειών από τη μείωση της ρύπανσης στις οικονομικές εκτιμήσεις για την εφαρμογή νέων κανονισμών, όπως προγραμματίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ, εγείρει ανησυχίες για τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην υγεία του πληθυσμού και στην οικονομία. Η συνεχής προσπάθεια για μείωση της ρύπανσης και η ενσωμάτωσή της στις πολιτικές αποφάσεις είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας και την οικονομική ευημερία.

Η ρύπανση του αέρα, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί, παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί συνεχιζόμενη δράση και αυστηρές πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της υγείας των πολιτών.