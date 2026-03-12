Πάτρα: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στον ποδηλατόδρομο ο Ανδρέας Ηλιάδης

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Ποδηλατόδρομο της Πάτρας, στο ύψος του νέου ΚΤΕΛ, με θύμα τον γνωστό παιδοεντατικολόγο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο γιατρός τραυματίστηκε όταν το ποδήλατό του συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο, καθώς –όπως καταγγέλλει– οι ρόδες των δύο ποδηλάτων μπήκαν στις ράγες του τρένου, με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο δεν υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την ασφαλή διέλευση των ποδηλατών, οι οποίοι αναγκάζονται να κινηθούν σε τροχιά που διασταυρώνεται επικίνδυνα με τις σιδηροδρομικές ράγες όταν κατευθύνονται από το deck προς την Πάτρα και αντίστροφα.

Μετά το ατύχημα, κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό μετέφερε άμεσα τον κ. Ηλιάδη στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, όπου εξετάστηκε από ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Υποβλήθηκε σε λαρυγγοσκόπηση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις.

Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα και έντονο οίδημα, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του για νοσηλεία και στενή παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές λαρυγγοσκοπήσεις, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει δυσκαταποσία, έντονο πόνο και αδυναμία διαχείρισης σάλιου, έχοντας επίσης εκδορές στα κάτω άκρα και μώλωπες στα άνω.

Από το δωμάτιο νοσηλείας του, ο κ. Ηλιάδης απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ζητώντας την άμεση διακοπή της πρόσβασης ποδηλατών στο συγκεκριμένο σημείο, από τη μπάρα του τρένου έως το σημείο του ατυχήματος, μέχρι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ποδηλάτες χάνουν την ισορροπία τους στο ίδιο σημείο, γεγονός που –όπως τονίζει– εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο ακόμη και για θανατηφόρο ατύχημα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.