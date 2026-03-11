Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΟΥΡΑΚΗ

Ετών 97

Θανόντα Κηδεύουμε την Πέμπτη 12 / 3 / 26 8 ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κλήμα Δωρίδος

Η σύζυγος : Κωνσταντίνα

Τα παιδιά : εωνίδας Τσουράκης , Ελένη Τσουράκη

Η αδελφή

Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΡΑΣΣΙΑ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Πέμπτη 12-3-2026 & ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλιωτάυων Σάμης Κεφ/νιας.

Τα παιδιά του: Ραμόνα Ρασσιά και Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Περικλής Ρασσιάς.

Η εγγονή του: Ανθιμη

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΕΡΕΑ

ΕΤΩΝ 81

ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΚΑΛΛΙΡΟΗ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ}

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 12-3-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος & Σπυριδούλα Σταματοπούλου,

Βασιλική & Αλέξιος Αποστολόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαμπος, Γεώργιος, Παναγιώτα, Αποστόλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΓΚΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΝΟΥΛΑ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΡΙΝΟΥ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ –ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΘΕΟΦΙΛΗ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΤΣΕΝΤΣΟ

ΕΤΩΝ 64

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΙΓΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΦΟΥΣΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΘ. ΜΠΕΡΝΤΟΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------