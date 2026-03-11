Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΟΥΡΑΚΗ
Ετών 97
Θανόντα Κηδεύουμε την Πέμπτη 12 / 3 / 26 8 ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κλήμα Δωρίδος
Η σύζυγος : Κωνσταντίνα
Τα παιδιά : εωνίδας Τσουράκης , Ελένη Τσουράκη
Η αδελφή
Τα εγγόνια
Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31, Πάτρα ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής ) Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 430141 Κιν.: 6937 009978, 6989 381813, 6978 069382 ( 24ωρη εξυπηρέτηση )
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΡΑΣΣΙΑ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Πέμπτη 12-3-2026 & ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλιωτάυων Σάμης Κεφ/νιας.
Τα παιδιά του: Ραμόνα Ρασσιά και Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Περικλής Ρασσιάς.
Η εγγονή του: Ανθιμη
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΕΡΕΑ
ΕΤΩΝ 81
ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΚΑΛΛΙΡΟΗ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ}
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 12-3-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος & Σπυριδούλα Σταματοπούλου,
Βασιλική & Αλέξιος Αποστολόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαμπος, Γεώργιος, Παναγιώτα, Αποστόλης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΓΚΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΝΟΥΛΑ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΡΙΝΟΥ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ –ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΘΕΟΦΙΛΗ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΤΣΕΝΤΣΟ
ΕΤΩΝ 64
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΙΓΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΦΟΥΣΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΘ. ΜΠΕΡΝΤΟΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Παρασκευή 13-3-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Χρήστος και Χριστίνα Σουβαλιώτη, Αναστάσιος και Μάρθα Σουβαλιώτη
Τα εγγόνια της: Ιωάννης, Ιάσονας, Παναγιώτης, Γεωργία, Ιωάννης
Τα αδέλφια της: Βασιλική χήρα Σπυρόπουλου, Αικατερίνη και Κων/νος Καραμπέτσου, Κων/να και Χρήστος Βλάχου
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
