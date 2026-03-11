Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Παράνομες παρεμβάσεις δασικής έκτασης στην Άνω Ζήρια και καθυστερημένοι έλεγχοι»

Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τις αυθαίρετες παρεμβάσεις σε δασική έκταση κατά την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Άνω Ζήριας Αιγιαλείας και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση της περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας εγείρονται μετά το πόρισμα αυτοψίας του Δασαρχείου Πατρών (αριθ. Πρωτ. 68483/26- 02-2026), σχετικά με τις εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Άνω Ζήριας Αιγιαλείας από την εταιρεία «Ενεργειακή Κοινότητα Λόφου Συνεταιρισμός Π.Ε.».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δασική έκταση, μεταξύ των οποίων παράνομη εκχέρσωση δάσους για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης και τη δημιουργία πλατείας εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας καθώς και εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε επιπλέον δασική έκταση χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε υλοτομία δέντρων στο πλαίσιο των εργασιών του έργου.

Κατά την ίδια αυτοψία καταγράφηκαν επίσης ρωγμές στον τοπικό ναό του Προφήτη Ηλία, γεγονός που παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας είχε προχωρήσει στην ανάκληση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδοθεί για το έργο, κρίνοντας ότι οι εργασίες που εκτελούνταν αντιστοιχούσαν σε έργο μεγάλης κλίμακας που απαιτούσε διαφορετική αδειοδοτική διαδικασία.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες κατοίκων και τοπικών φορέων για σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Την ίδια στιγμή όμως δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς οι παραβάσεις φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν σε σημαντική κλίμακα πριν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων δεν μπορεί να εξαντλείται σε διαπιστώσεις εκ των υστέρων, όταν οι επεμβάσεις έχουν ήδη συντελεστεί και η περιβαλλοντική ζημιά έχει ήδη προκληθεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να λειτουργούν προληπτικά και να παρεμβαίνουν έγκαιρα, ιδίως σε περιπτώσεις έργων που επηρεάζουν δασικές εκτάσεις και ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την προστασία των δασών, η εικόνα ελέγχων που ενεργοποιούνται μόνο αφού έχει συντελεστεί η ζημιά δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας της διοίκησης και εύλογη αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες.

Επειδή η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας και βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων, ιδίως σε μια περίοδο έντασης της κλιματικής αλλαγής,

Επειδή από τα ευρήματα της αυτοψίας προκύπτουν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δασική έκταση χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, με συνέπεια την πρόκληση σοβαρής περιβαλλοντικής υποβάθμισης,

Επειδή οι διαπιστωμένες παραβάσεις φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν σε σημαντική έκταση πριν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση των ελέγχων,

Επειδή η διασφάλιση της νομιμότητας στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η αποκατάσταση της ζημιάς αποτελούν ζήτημα δημόσιου συμφέροντος,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και για την κήρυξη των παράνομα εκχερσωμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων;

2. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ζημιά που έχει ήδη προκληθεί από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις στη δασική έκταση της περιοχής;

3. Με ποιους μηχανισμούς ελέγχου σκοπεύει το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να διασφαλίσει ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο έργο;

4. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν τις παραβάσεις αφού είχαν ήδη πραγματοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δασική έκταση και τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση ώστε να ενισχυθούν οι προληπτικοί έλεγχοι σε αντίστοιχα έργα;

5. Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να ενισχύσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να αποτρέπονται εγκαίρως αντίστοιχες παράνομες παρεμβάσεις σε δασικές περιοχές πριν προκληθούν μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές βλάβες;