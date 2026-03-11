Τραμπ: "Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα" - Προειδοποίηση του αμερικανικού στρατού σε αμάχους του Ιράν

Συνεχίζονται για 12η μέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

17:24

ΗΠΑ: Ο στρατός καλεί τους αμάχους να απομακρυνθούν από λιμενικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους αμάχους να απομακρυνθούν από τις λιμενικές εγκαταστάσεις από τις οποίες επιχειρούν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

«Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και το πλήρωμα των εμπορικών σκαφών θα πρέπει να αποφεύγουν τα ιρανικά πολεμικά πλοία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό» ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία και έχουν βυθίσει ή καταστρέψει 60 μέχρι στιγμής.

17:17

Η Χεζμπολάχ δηλώνει πίστη στον νέο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, συνεχάρη τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, δηλώνοντας «την αδιάλειπτη πίστη του» στην ηγεσία της Τεχεράνης.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε από μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, ο Κάσεμ ανέφερε ότι η οργάνωση χαιρετίζει την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από τη Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν ως διαδόχου του πατέρα του, του εκλιπόντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Συγχαίρουμε την εξοχότητά σας για την εκλογή σας και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ηγεσία σας», έγραψε ο Κάσεμ, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ παραμένει «σταθερή» στην υποστήριξη της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Εκ μέρους μου προσωπικά, καθώς και εκ μέρους των αδελφών μου στο Συμβούλιο Σούρα της Χεζμπολάχ, της ηγεσίας και των μουτζαχεντίν της Ισλαμικής Αντίστασης στον Λίβανο, ανανεώνουμε τον όρκο πίστης προς εσάς», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

17:08

ΗΠΑ: Προειδοποίηση προς τους Ιρανούς πολίτες

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προειδοποιεί τους πολίτες στο Ιράν να αποφεύγουν λιμενικές εγκαταστάσεις όπου επιχειρούν ναυτικές δυνάμεις του Ιράν. «Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και τα πληρώματα εμπορικών πλοίων θα πρέπει να αποφεύγουν ιρανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικό εξοπλισμό».

16:52

Ιράν: «52 σχολεία επλήγησαν από αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα στην επαρχία Λορεστάν»

Ο κυβερνήτης της ιρανικής επαρχίας Λορεστάν δήλωσε ότι 52 σχολεία και πέντε ιατρικά κέντρα έχουν υποστεί ζημιές από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επιθέσεις έχουν καταστρέψει περισσότερες από 2.500 κατοικίες και εμπορικές μονάδες σε 10 περιοχές του Λορεστάν, ενώ επλήγησαν 13 αθλητικά κέντρα και δύο βάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου και υπηρεσιών διάσωσης.

16:18

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί «σύντομα», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν εξαντλήσει τους διαθέσιμους στόχους.



«Έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα εδώ κι εκεί. Όποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά πετύχει τους στόχους τους, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ φέρονται να δηλώνουν ότι δεν έχει δοθεί εσωτερική οδηγία για το πότε θα σταματήσουν οι στρατιωτικές ενέργειες.



Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «χωρίς χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και να υπάρξει αποφασιστική νίκη».



Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, γεγονός που – όπως είπε – ανέτρεψε τα ιρανικά σχέδια.



«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιφέρουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ενισχύεται, ενώ η στρατιωτική ισχύς του Ιράν μειώνεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί δραστικά.



Επιπλέον, υπογράμμμισε ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.



«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», είπε.



«Στόχος τους ήταν και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Τώρα πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτό είναι ανταπόδοση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

16:11

Ιράν: «206 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου»

Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο υπουργός Παιδείας του Ιράν δήλωσε ότι 206 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι 161 έχουν τραυματιστεί από τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ από τα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Αλιρεζά Καζεμί έκανε τις δηλώσεις στο περιθώριο τελετής κηδείας για στρατιωτικούς διοικητές που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

16:10

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ανακοινώσεις για τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών μετά τις συνομιλίες της G7 για τα αποθέματα πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε ότι ο εκτελεστικός διευθυντής του, Φατίχ Μπιρόλ, θα προβεί σε δήλωση για την κατάσταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές σε λίγα λεπτά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση που φιλοξένησε ο IEA με τους υπουργούς Ενέργειας της G7, με αντικείμενο το ενδεχόμενο αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές και να αποτραπεί απότομη άνοδος στις τιμές του αργού.

15:55

Επίθεση drone σε δεξαμενές πετρελαίου στο Ομάν

Οι Αρχές του Ομάν επιβεβαίωσαν την επίθεση με drone σε δεξαμενές πετρελαίου, στο λιμάνι Σαλάλα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν καταγραφεί απώλειες μέχρι στιγμής.

Η Ambrey, εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου, αναφέρει ότι οι λιμενικές αρχές φέρεται να συμβούλευσαν όλα τα πλοία που είναι ελλιμενισμένα στο λιμάνι να προετοιμαστούν για απόπλου.

15:52

Η Ελβετία κλείνει προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

Η Ελβετία έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ο πρεσβευτής και πέντε μέλη του ελβετικού προσωπικού εγκατέλειψαν το Ιράν οδικώς και βρίσκονται πλέον με ασφάλεια εκτός της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας.

«Θα επιστρέψουν στην Τεχεράνη μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση

15:51

Εκτοξευτής Patriot αναπτύσσεται κοντά σε βάση-ραντάρ του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot θα αναπτυχθεί κοντά σε βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι το σύστημα θα σταθμεύσει κοντά στη βάση Κιουρετσίκ, η οποία παρέχει κρίσιμα δεδομένα έγκαιρης προειδοποίησης ραντάρ για το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η βάση βοήθησε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνθηκαν προς την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Το Ιράν έχει αρνηθεί ότι στόχευσε την Τουρκία.

15:26

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ισραηλινή θέση στον νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι στόχευσε ισραηλινή στρατιωτική θέση στο Μπαλάτ, στον νότιο Λίβανο, με πυρά πυροβολικού. Νωρίτερα, η οργάνωση είχε υποστηρίξει ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον ισραηλινών θέσεων νότια της Χιάμ.

15:15

Τραυματίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Αλιρεζά Σαλαριάν, επιβεβαίωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μαζί με πέντε άλλα μέλη της οικογένειάς του, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

14:59

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, λέει η Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμάλι, δήλωσε ότι υπό καμία συνθήκη δεν μπορεί το Ιράν να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

14:55

Η Ινδία δηλώνει έτοιμη για «πρωτοφανή ζήτηση άνθρακα»

Η Ινδία είναι «έτοιμη για πρωτοφανή ζήτηση άνθρακα», με συνολικό απόθεμα περίπου 210 εκατ. μετρικών τόνων, αρκετό για περίπου 88 ημέρες ζήτησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ανθρακα της χώρας.

14:51

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφαση να κρατήσει τη Βρετανία εκτός πολέμου

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε σήμερα την απόφασή του να μην συμμετάσχει η Βρετανία στον πόλεμο, δηλώνοντας: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας εργάζονται νυχθημερόν για να προστατεύσουν τις ζωές των Βρετανών και τα βρετανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή».

«Η RAF έχει πετάξει πάνω από 230 ώρες στο πλαίσιο αμυντικών επιχειρήσεων σε πολλές χώρες, καταρρίπτοντας ντρόουν και προστατεύοντας τις ζωές των Βρετανών και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε επίσης ότι ο φόρος καυσίμων θα «παγώσει μέχρι τον Σεπτέμβριο» και ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση σε σχέση με τα γεγονότα στο Ιράν, όπως μεταδίδει το BBC.

14:45

ΗΠΑ: Τα αποθέματα πετρελαίου θα προσφέρουν ανακούφιση - Προσωρινό το πρόβλημα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί «προσωρινό πρόβλημα μεταφοράς του», το οποίο προκαλεί άνοδο των τιμών του, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

«Σίγουρα, τέτοιες στιγμές χρησιμοποιούνται αυτά τα αποθέματα, γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελλείψεις. Είναι πρόβλημα μεταφοράς, το οποίο είναι προσωρινό», τόνισε ο Μπέργκαμ στην εκπομπή Fox & Friends.

14:34

Ισραήλ: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για «όσο χρειαστεί»

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί για «όσο χρειαστεί», προσθέτοντας ότι «πολλές χιλιάδες» από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κοινής εκστρατείας με τις ΗΠΑ.

«Η επιχείρηση θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία», τόνισε ο Ισραέλ Κατς απευθυνόμενος σε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές. Τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθορίζουν από κοινού τη στρατηγική του πολέμου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε «πολύ ολοκληρωμένο» στάδιο, πριν υποχωρήσει κάπως από αυτή τη θέση.

14:29

Δύο νεκροί από ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στον νότιο Λίβανο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Συνολικά, 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Λίβανο σήμερα.

14:27

Κατάρ: Τρίτη απειλή ασφαλείας «εξουδετερώθηκε» σήμερα

Οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι «η απειλή ασφαλείας εξουδετερώθηκε και η κατάσταση έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό».

Ηταν η τρίτη ειδοποίηση που στάλθηκε στο Κατάρ σήμερα. Το υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι επιθέσεις με πυραύλους που στόχευαν τη χώρα είχαν αναχαιτιστεί.



14:24

Η ιταλική φρεγάτα Federico Martinengo εντάχθηκε στον στολίσκο του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle

14:23

NYT: 17 εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές

Τουλάχιστον 17 αμερικανικές στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και επιβεβαιωμένα βίντεο από το πεδίο.

Το Ιράν απάντησε στη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύοντας ντρόουν και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις έπληξαν πρεσβείες, προκάλεσαν θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, καθώς και ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις και υποδομές αεράμυνας.

14:22

Ενημέρωση την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο - Ασφαλές το πλήρωμα

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας Star Bulk για το ελληνόκτητο «Star Gwyneth», που επλήγη στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνεται «η επίθεση από άγνωστο βλήμα τις πρώτες πρωινές ώρες και έκτοτε έχει μετακινηθεί σε διαφορετική θέση αγκυροβολείας».

«Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις», τονίζεται ακόμη.

14:19

Ε.Ε.: Οι πρέσβεις ενέκριναν κυρώσεις κατά 19 Ιρανών αξιωματούχων και φορέων

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις κατά 19 Ιρανών αξιωματούχων και φορέων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως δήλωσε σήμερα η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., Κάγια Κάλας.

Οι κυρώσεις, οι οποίες είχαν ξεκινήσει να προετοιμάζονται πριν από την έναρξη του πολέμου, θα χρειαστούν τελική έγκριση από το Συμβούλιο της Ε.Ε.

14:14

Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια»

Το Ιράν θα περάσει από τα «αμοιβαία πλήγματα» σε συνεχείς επιθέσεις κατά των αντιπάλων του, και οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν να ελέγξουν τις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να φτάσει στις ΗΠΑ, στους Σιωνιστές (Ισραήλ) και στους συνεργάτες τους. Οποιοδήποτε πλοίο ή δεξαμενόπλοιο προορίζεται γι’ αυτούς θα αποτελεί νόμιμο στόχο», τόνισε ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι.

«Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια ανά βαρέλι, γιατί η τιμή εξαρτάται από την ασφάλεια στην περιοχή, την οποία εσείς έχετε αποσταθεροποιήσει», πρόσθεσε.