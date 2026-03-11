Πάτρα- Δημοτικό Θέατρο: Τον επόμενο μήνα ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο

Μετά από χρόνια εγκατάλειψης, το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στην πλατεία Γεωργίου, ετοιμάζεται να ξαναζήσει τις ένδοξες ημέρες του, καθώς σύντομα θα στηθούν οι πρώτες σκαλωσιές για την αποκατάστασή του.

Τον επόμενο μήνα, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, αναμένεται να δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου και να ξεκινήσουν οι εργασίες, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το 2028.

Η αποκατάσταση θα είναι ολοκληρωτική, καλύπτοντας από τα θεμέλια έως τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Θα ανανεωθούν οι χώροι και οι θέσεις του θεάτρου, ενώ ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια υπερσύγχρονη σκηνή τέχνης, ικανή να φιλοξενεί παραστάσεις υψηλών προδιαγραφών.

Η χρηματοδότηση του έργου ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι εξασφαλισμένη, προερχόμενη από κονδύλια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του νέου ΕΣΠΑ. Οι πόροι αυτοί καθιστούν δυνατή την υλοποίηση ενός έργου που αναμένεται να αλλάξει την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, που για χρόνια παρέμενε κλειστό και εγκαταλελειμμένο, θα αποκτήσει ξανά ζωή, επιστρέφοντας στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής σκηνής με σύγχρονες υποδομές και υψηλές προδιαγραφές για παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις.