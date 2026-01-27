Τα "graffiti" στο δημοτικό θέατρο Απόλλων θα αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα - ΒΙΝΤΕΟ

Αλλαγές προωθούνται στο άμεσο μέλλον στον βασικό νόμο για τον βανδαλισμό πολιτιστικών μνημείων στην Ελλάδα ο οποίος κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 4858/2021 και προβλέπει ακόμη και ποινές φυλάκισης.

Ο υφυπουργός πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας αναφέρθηκε στην τροποποίηση που αναμένεται να έρθει το επόμενο διάστημα στο νόμο που αφορά σε βανδαλισμούς και αυστηροποιεί το πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις τις πράξεις και ως ιδιώνυμο έγκλημα.

Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών για καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση μνημείων, ενώ αν πρόκειται για μνημείο μεγάλης αξίας ή οργανωμένη δράση, η ποινή μπορεί να φτάσει σε κάθειρξη έως 10 ετών.



Ο νόμος έρχεται να προστατεύσει μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, αντικείμενα σε μουσεία, καθώς και μνημεία σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους. Αφορά σε πράξεις όπως βανδαλισμοί, καταστροφή, βλάβη, ρύπανση (π.χ. graffiti), αλλοίωση μορφής κ.α. Ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους θύτες θα είναι ποινές στις περιπτώσεις όπου η πράξη τελείται από πολλούς και οργανωμένα.

Εξάλλου ο κ. Φωτήλας αναφέρθηκε και σε πρωτοβουλία που λαμβάνει προσωπικά για τις χρήσεις γης και ειδικότερα για ιστορικά θερινά σινεμά και όχι μόνο τα οποία δεν θα μπορούν να αλλάξουν χρήση. Στόχος είναι να παραμείνουν ζωντανά - και γι αυτό θα δοθούν και κίνητα - τα στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.