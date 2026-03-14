Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν - Ντ. Τραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς» και «θέλει συμφωνία» - Επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.

Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την προειδοποίησή του πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.

Μέσω της Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στον βομβαρδισμό των ΗΠΑ στο νησί στρατηγικής σημασίας Χαργκ

Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων εκεί που κατά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αφανίστηκαν εντελώς».

Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Χθες βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» σε βομβαρδισμό στο νησί κι απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως», θα «γίνουν στάχτες» σε τέτοια περίπτωση, αντέτεινε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Ντ. Τραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς» και «θέλει συμφωνία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία -- αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Το ΠΝ των ΗΠΑ θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Χορμούζ

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Χορμούζ --πέρασμα στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές, αποκλεισμένο από το Ιράν επί του παρόντος--, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς πότε το αμερικανικό ΠΝ θα αρχίσει να προστατεύει δεξαμενόπλοια στο στενό, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα».

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου για να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.

Επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Επίθεση έβαλε στο στόχαστρο τα ξημερώματα την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, έπειτα από δυο αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην ιρακινή πρωτεύουσα εναντίον ένοπλης οργάνωσης με ισάριθμους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης «σημαντικής προσωπικότητας» της ηγεσίας της, σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι έχει βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή, το Ιράκ προοδευτικά γίνεται κι αυτό πεδίο μάχης: ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ γίνονται οι ίδιες στόχος αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Το ξημέρωμα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από την αμερικανική πρεσβεία, στον τομέα της λεγόμενης πράσινης ζώνης στη Βαγδάτη, όπου εφαρμόζονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εντός της περιμέτρου της βρίσκονται ξένες διπλωματικές αποστολές, αντιπροσωπείες διεθνών οργανισμών και κυβερνητικοί θεσμοί.

Ανώτερος αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας που μίλησε στο AFP έκανε λόγο για επίθεση drone. Άλλος αξιωματικός επιβεβαίωσε την επίθεση αλλά μίλησε για επίθεση με ρουκέτες, μια από τις οποίες έπεσε σε πίστα αποπροσγείωσης ελικοπτέρων της διπλωματικής αποστολής, όπως εξήγησε.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον της συγκεκριμένης πρεσβείας αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, ένοπλης οργάνωσης με επιρροή, που έχασε δυο μέλη της, κατά πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα ιρακινά σώματα ασφαλείας.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ποια ήταν αυτά τα μέλη, ούτε από πηγές του AFP, ούτε από τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολά --οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Ουάσιγκτον--, οι οποίες δεν έχουν ανακοινώσει τίποτε επισήμως ως αυτό το στάδιο.

Λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Αρασάτ, προπύργιο ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν, πύραυλος έπληξε σπίτι χρησιμοποιούμενο ως γραφείο των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, είπε στο AFP αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.

«Σημαντική προσωπικότητα σκοτώθηκε» και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο πλήγμα, πρόσθεσε.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις και κατόπιν σειρήνες ασθενοφόρων. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν λευκό καπνό να υψώνεται στη συνοικία.

Περίπου δυο ώρες αργότερα, αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε αυτοκίνητο κοντά σε γέφυρα στην ανατολική Βαγδάτη, σκοτώνοντας επιβαίνοντα, σύμφωνα με άλλες δυο πηγές στα σώματα ασφαλείας.

Επρόκειτο και σε αυτή την περίπτωση για μέλος των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, είπε αξιωματούχος των άλλοτε Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»).

Αυτή η πρώην συμμαχία παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, όπως οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολά, επισήμως έχει διαλυθεί κι είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό. Αλλά σύμφωνα με παρατηρητές η δράση της, που ενίοτε παρομοιάζεται με αυτή ελεύθερου ηλεκτρονίου, δεν έχει σταματήσει.

Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολά φέρονται να είναι μέρος της «Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ», οργάνωσης-σφραγίδας που αναλαμβάνει καθημερινά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την ευθύνη για «δεκάδες» ενέργειες, ιδίως επιθέσεις με ρουκέτες ή drones, εναντίον βάσεων όπου φιλοξενούνται αμερικανοί ή άλλοι δυτικοί στρατιωτικοί στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.