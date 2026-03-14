Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Αναστάτωση επικρατεί στο Άμστερνταμ μετά την έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτίριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου ANP, η δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη επίθεση» κατά της εβραϊκής κοινότητας, τονίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος και αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από αυτό ενδέχεται να κρύβονται ιδεολογικά ή θρησκευτικά κίνητρα.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε μια μουσουλμανική εξτρεμιστική ομάδα που αποκαλείται «Ισλαμικό Κίνημα της Δεξιάς Νεολαίας», η οποία δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το σχολικό κτίριο υπέστη υλικές ζημιές.