Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με παρουσιάσεις, τελετές και ομιλίες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2026 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι τελετές ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

-Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 16,17,18 Μαρτίου 2026

Οι τελετές ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα μεταδοθούν διαδικτυακά. Οι σύνδεσμοι για τη ζωντανή αναμετάδοση, για τη διευκόλυνση των συνοδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ ’αποστάσεως τις Τελετές, είναι ανά ημέρα και αφορούν τις Τελετές που πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι είναι οι ακόλουθοι:

16/3: https://youtube.com/live/A4NpLvxd8us?feature=share

17/3: https://youtube.com/live/1wkYnAOiiOU?feature=share

18/3: https://youtube.com/live/nnKJ5BIqxJI?feature=share

Αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των Τελετών καθώς και το συγκεντρωτικό πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-martiou-apriliou-2026-odigies-chrisimes-plirofories/

Εξαιρετικά Σημαντική ενημέρωση σχετικά τις τελετές ορκωμοσίας περιόδου Μαρτίου- Απριλίου 2026

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/exairetika-simantiki-enimerosi-schetika-tis-teletes-orkomosias-periodou-martiou-apriliou-2026/

Ομιλία για τα Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα για Διαστημικές Εφαρμογές | 13.03.2026 , 15:00

Την Παρασκευή 13.3.2026 στις 3μμ θα διεξαχθεί ομιλία στo πλαίσιo των εκδηλώσεων «CEID Seminar & Social Hour», η οποία αγγίζει ένα ζήτημα το οποίο γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμο στη σύγχρονη υπολογιστική: την αξιοπιστία των υπολογιστικών συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/axiopista-ypologistika-systimata-gia-diastimikes-efarmoges-13-03-2026/

Η έρευνα γύρω από τη ζωή και το έργο του Γιέρζι Γκροτόφσκι | 13-14.03.2026

Την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο:

«Η έρευνα γύρω από τη ζωή και το έργο του Γιέρζι Γκροτόφσκι» («Συναντώντας τον Γιέρζι Γκροτόφσκι και το έργο του», Δράση Δ΄), το οποίο θα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια και προβολές.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/i-erevna-gyro-apo-ti-zoi-kai-to-ergo-tou-gierzi-gkrotofski-13-14-03-2026/

Διημερίδα ενημέρωσης με θέμα Κόκκινα Δάνεια 2026, Λύσεις-Ρυθμίσεις-Νέα Αρχή | 14-15.03.2026

Παρουσίαση της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών | 18.03.2026 , 15:00

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελ. Αλμπάνη, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε πλαίσιο μαθήματος του Τμήματος «Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» παρουσίαση της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης. Μίας δομής του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής στην εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή των φοιτητών/τριών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) καθώς και την ομαλή και έγκαιρη ένταξη και ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα αναλυθούν ο ρόλος, οι στόχοι και οι βασικές λειτουργίες της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχει. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δράσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σεβασμό στις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και της μη διάκρισης.

Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες υποστήριξης που παρέχει η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, καθώς και η ενίσχυση των αρχών της ισότιμης πρόσβασης και της συμπερίληψης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected].

Τελετή αποκαλυπτηρίων της εικαστικής κατασκευής «Ελευθερία» του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Ζωγράφου Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, στο πλαίσιο του Εορτασμoύ των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι |18.3.2026 , 17.00

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 17.00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή αποκαλυπτηρίων της εικαστικής κατασκευής «Ελευθερία» του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Ζωγράφου Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου. Η δημιουργία και τοποθέτηση της εικαστικής κατασκευής πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Πρόσκληση για την ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη | 18.03.2026, 18:30

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prosklisi-gia-tin-omilia-tis-omotimis-kathigitrias-angelikis-ralli-18-03-2026-1830/

Παρουσίαση των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, έναν σύγχρονο επιστημονικό χώρο όπου η καινοτομία, η περιβαλλοντική ευθύνη και η ακαδημαϊκή αριστεία συναντώνται καθημερινά, προάγοντας τη γνώση και την εφαρμογή της γεωπονίας μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο συνεργασίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς.

Τα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα εξής:

Στους παρακάτω you tube συνδέσμους μπορείτε να εντοπίσετε ενδεικτικά videos που αντανακλούν το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών της Σχολής Γεωπονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα εργαστήρια, τις εγκαταστάσεις και συνολικά τη φοιτητική ζωή: https://www.youtube.com/playlist?list=PL55N5s0fg0dsWctYK-OA07VlXy0Ka845Z , https://www.youtube.com/watch?v=bLyODJ03SpM

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σχολή, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://sas.upatras.gr/

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η ερευνητική ομάδα TRACE με επικεφαλής τον Αργύρη Αρχάκη, Καθηγητή Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, βρίσκεται ανάμεσα στα 11 “Πρόσωπα της Χρονιάς 2025” που βραβεύονται φέτος στα πλαίσια του ομώνυμου θεσμού.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-anthropistikon-kai-koinonikon-epistimon-3/

Έναρξη λειτουργίας της οριζόντιας ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Πατρών «Νευρομηχανικής και Διεπαφών Εγκεφάλου–Υπολογιστή»

O κ. Φείδας Χρήστος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών, συντονιστής της οριζόντιας αυτής ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου, ενημέρωσε για την έναρξη λειτουργίας της υποδομής Νευρομηχανικής και Διεπαφών Εγκεφάλου–Υπολογιστή (Neuroengineering & Brain–Computer Interfaces – BCI).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/enarxi-leitourgias-tis-orizontias-erevnitikis-ypodomis-tou-panepistimiou-patron-nevromichanikis-kai-diepafon-egkefalou-ypologisti/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

