Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τελική λίστα με τα τρόφιμα και τα βασικά είδη που υπόκεινται σε πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας.

Η λίστα συμπεριλαμβάνει 63 προϊόντα, αυξημένα σε σχέση με τα 61 της αρχικής εκδοχής.

Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο θα πρέπει να διατηρούν το περιθώριο κέρδους εντός συγκεκριμένων ορίων. Ειδικά για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο λεπτών ανά προϊόν, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές αυξήσεις τιμών.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η εφαρμογή του μέτρου θα ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες για τη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις.

Οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν τιμολόγια αγοράς και πώλησης, οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξέλιξη των τιμών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας.

Παράλληλα, μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις και αποθήκες, να συλλέγουν ή να κατάσχουν έγγραφα και ψηφιακά δεδομένα και να ζητούν εξηγήσεις από στελέχη των επιχειρήσεων.

Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Η υπουργική απόφαση εξειδικεύει επίσης την κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων για παραβίαση των διατάξεων.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό μπορεί να διπλασιαστεί.

Οι κατηγορίες αγαθών με πλαφόν κέρδους:

1. Ρύζι

2. Ψωμί για τοστ

3. Ψωμί φρατζόλα

4. Φρυγανιές

5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7. Όσπρια (φακές)

8. Όσπρια (φασόλια)

9. Όσπρια (ρεβύθια)

10. Πάριζα

11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12. Κατεψυγμένα ψάρια

13. Φρέσκα ψάρια

14. Νωπό χοιρινό

15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

16. Νωπό μοσχάρι

17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

18. Φρέσκα φρούτα και Λαχανικά

19. Έτοιμα τυποποιημένα γεύματα και γεύματα που διατίθενται από Σούπερ Μαρκετς

20. Γάλα φρέσκο πλήρες

21. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

23. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

24. Γάλα εβαπορέ

25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

26. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

27. Τυρί φέτα

28. Λευκό τυρί

29. Τυρί γκούντα

30. Τυρί με χαμηλά λιπαρά

31. Χυμός τομάτας διατηρημένος

32. Αυγά

33. Μαργαρίνες

34. Βούτυρο αγελάδος

35. Ελαιόλαδο

36. Ηλιέλαιο

37. Κατεψυγμένα λαχανικά

38. Λευκή ζάχαρη

39. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

40. Δημητριακά Πρωινού

41. Κρέμα βρεφικής ηλικίας

42. Γάλα βρεφικής ηλικίας

43. Κάθε τύπου καφές

44. Σοκολάτες και σοκολατοειδή

45. Μπισκότα

46. Χυμός πορτοκάλι

47. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

48. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

49. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

50. Χαρτί κουζίνας

51. Χαρτί υγείας

52. Οδοντόκρεμες

53. Σερβιέτες και ταμπόν

54. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

55. Σαμπουάν

56. Όλα τα Σαπούνια (στερεή και σε υγρή μορφή)

57. Αφρόλουτρα

58. Πάνες ακράτειας

59. Πάνες για μωρά

60. Μωρομάντηλα

61. Σαμπουάν για μωρά

62. Τροφές για σκύλους

63. Τροφές για γάτες