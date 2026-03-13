Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 33χρονος- Έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

Τραγική κατάληξη είχε ένας 33χρονος όταν έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Λάρισα, και να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Ο 33χρονος έπεσε από το μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή του ΑΤΑ κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του 33χρονου.