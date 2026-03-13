Δείτε πως είναι η άσφαλτος στην είσοδο του ποδηλατόδρομου γύρω από τις γραμμές του προαστιακού - ΦΩΤΟ

Σε κακή κατάσταση είναι ο ασφαλτοτάπητας γύρω από τις γραμμές του προαστιακού στο ύψος της οδού Νόρμαν, εκεί όπου δικυκλιστές εξέρχονται και εισέρχονται στον ποδηλατόδρομο επί της Όθωνος Αμαλίας.

Και ενώ πριν από περιπου 1,5 χρόνο είχαν γίνει εργασίες για να βελτιωθεί ο δρόμος στο σημείο που οι γραμμές του προαστιακού τον τέμνουν, η κατάσταση είναι εκ νέου επικίνδυνη, ειδικά για δικυκλιστές. Μάλιστα, κομμάτια ασφάλτου έχουν ξεκολλήσει από τον δρόμο και κάποια άλλα θα μπορούσαν κάλλιστα να εκσφενδονιστούν από το δρόμο αν όχημα πατήσει πάνω σε αυτά.

Αμέτρητοι ποδηλάτες έχουν πέσει στο ύψος της Νόρμαν καθώς ο ποδηλατόδρομος έχει χαραχθεί να περνά πάνω από τις σιδηροτροχιές του προαστιακού της Πάτρας και μάλιστα υπο γωνία τέτοια που η εκτροπή ενός οχήματος με μικρές ρόδες είναι πολύ εύκολη.

Τα σχετικά άρθρα που ακολουθούν είναι μόνο μερικά από αυτά που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, εξαιτίας της χάραξης του ποδηλατόδρομου της Πάτρας.

Πρόσφατο θύμα του ποδηλατόδρομου της Πάτρας στο ύψος της οδού Νόρμαν, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στον λάρυγγα από την πτώση του στο σημείο.

Μάλιστα ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ζητά άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις και προτείνει ευρωπαϊκή λύση για τις ράγες του τρένου.